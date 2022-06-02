“紧张，做起事来必定难以周全…”

星云大师说：分享故事：生性容易紧张的媳妇，一日接到娘家带来口信，说有急事。媳妇一听，立刻从床上抱起孩子，拔腿就往娘家跑。途中行经一片冬瓜田，不慎被瓜藤绊了一跤，抱在手中的孩子也随着跌到瓜田里。她自己先是一骨碌的爬起来，摸摸孩子，赶快抱起来又跑。跑回到娘家一看，不是孩子，竟是冬瓜一个，不禁悲从中来，痛哭失声。

娘家的兄长先是对她安抚一番，然后陪同赶回冬瓜田里寻找孩子，哪知遍寻不着，却找着了一个枕头，这个枕头原来是她当初从家中错抱的孩子！忧心如焚的媳妇，百般无奈，只得又再抱着枕头先行回家。回到家里一看，发现孩子正安然的在婆家的床舖上酣睡着。婆家人等闻言，不禁哑然失笑，一旁的叔叔也忍不住的说：“嫂嫂，你真是太紧张了！”

供应

当今社会，适逢冠病疫情后时代，加上俄乌战争爆发的影响，供应链出现问题，许多国家人民的生活条件有了转变，有些甚至面对某些物资短缺的情况。这种时候，我们更应该从容面对，不要紧紧张张，因为紧张，做起事来必定难以周全。紧张容易出乱子，例如接错门铃、误吃药物、以醋当酒等。甚至，驾车如果过分紧张，往往在紧急时踏错刹车板，反而踩到油门，后果不堪设想。

有些大环境我们是不能改变的，例如现在一些国家吃的用的物品可能一时供应不上，但我们也不用慌张。事物总用替代品，接受一时的替代也就是转念的事，我们无需执着，只要保持镇定，随遇而安，不要为社会添乱，一切都将慢慢变好。

心病

不管慌张也好，紧张也罢，总会耽误好事。什么好事会耽误？如说错话耽误了好事，因为紧张而误判形势，耽误好事。因为紧张，我们的身心必会失衡；因为紧张，我们的事理必然不明。慌张误事，岂可不慎？

现代社会，需要看心理医生的人越来越多，冠病疫情暴发以来，相信紧张的人也增加不少，从禅修的角度来看，我们只要在生活中发现有紧张状况时，便应随时将头脑放松、肌肉放松；假如无法放松身心，也可以转而将自己放在客观的立场，体验身体的情况，感受心念的状况，也可达到放松的目的。 我们身体的病好治疗，心病才麻烦。如何不起心病？重点就在于，环境再怎么改变，我们都要不乱起疑心、瞋心，不心慌忧虑，这就需要我们时刻都能以正念面对。