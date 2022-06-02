能够以质朴的文字，貌似平淡的笔触，将夏天的水果与夏天的花写得如此有滋有味，有声有色，那已是一种人生境界，也是生活美学的积累。

虽说赤道无四季之分，可近日天气之炎热，相较于前两个月的细雨菲菲，脑里想起的就是炎夏两字。这天的气温又叫人懊恼，开车时收音机传来DJ的天气报告：户外气温35度……怎么就热成这个样子？感觉自己的情绪快随着气温浮躁起来。

曾经也想过，四季里，是不是夏天最不讨喜？为何古典诗词里，吟唱春天、秋天乃至冬天的大有人在，唯独夏天似乎最少。可想想又不是，记忆中，近现代作家中，不少名家如老舍与汪曾祺都各有散文名篇书写夏天，老舍的《北平的夏天》，开篇就认定，“在太平年月，北平的夏天是很可爱的。” 老舍将北京的夏天写成“一段果子的历史”，从十三陵的樱桃写到枣子、杏子、梨、葡萄、西瓜、香瓜，妙趣横生。在他看来，“在最热的时节，也是北平人口福最深的时节。”

天气是热的，可在老舍笔下，炎热的天气也可自得其乐，“可以到北海的莲塘里去划船，或在太庙与中山公园的老柏树下品茗或摆棋。‘通俗’一点的，什刹海畔借着柳树支起的凉棚内，也可以爽适地吃半天茶，咂几块酸梅糕，或呷一碗八宝荷叶粥。”

汪曾祺的《夏天》写夏天的花，而且将夏花写得极有个性，“栀子花粗粗大大，又香得掸都掸不开，于是为文雅人不取，以为品格不高。”汪曾祺接下来写得妙，“栀子花说：‘去你妈的，我就是要这样香，香得痛痛快快，你们他妈的管得着吗！’”至于白兰花，“娇娇嫩嫩，如象牙白色，香气文静，但有点甜俗，为上海长三堂子的‘倌人’所喜，因为听说白兰花要到夜间枕上才格外地香。”

在汪曾祺笔下，夏天的花 “最为幽静的是珠兰。牵牛花短命。早晨沾露才开，午时即已萎谢。秋葵也命薄。瓣淡黄，白心，心外有紫晕。风吹薄瓣，楚楚可怜……淡竹叶开浅蓝色小花，如小蝴蝶，很好看。叶片微似竹叶而较柔软。”

看汪老写乡间的夏夜，别有意趣：“傍晚时分，往天井里放一张大竹床，一家人‘横七竖八’躺在一起，等着月亮出来。这时暑气已经消散，微风吹过，分外惬意。”

能够以质朴的文字，貌似平淡的笔触，将夏天的水果与夏天的花写得如此有滋有味，有声有色，那已是一种人生境界，也是生活美学的积累。

这时无端想起许多人耳熟能详的《仲夏夜之梦》。莎士比亚的经典喜剧，带着浓厚的浪漫色彩，说了个梦境一般的，发生在古希腊雅典城外的仲夏夜故事。

仲夏夜里，雅典附近的森林住着一群精灵，这时森林开始热闹起来，有私奔而来的情侣，有追逐心上人而跑进森林求爱的痴男怨女，更有闹别扭的精灵王与王后。故事开始自两男追一女，然而由于森林精灵的乱点鸳鸯谱，使这场爱情喜剧更添迷乱。

《仲夏夜之梦》的重点好戏是，森林里的精灵如果在人们睡着的时候，把三色堇花汁滴到他的眼睛上，那人醒来后就会爱上第一眼看见的东西。精灵王有意戏弄王后，特地让小精灵将花汁滴在精灵王后的眼皮上，结果王后一觉醒来之后，爱上了第一眼就看见的驴子。同样的，剧中另两对男女，也因为被精灵滴上魔力花汁，爱上原本不爱的人，交织成一场极具喜剧色彩的爱情闹剧。解铃还须系铃人，森林里的爱情迷梦最终也因魔汁而解开，以有情人终成眷属收尾。

顺笔一提，莎翁作品中，除了《仲夏夜之梦》与夏天有关，另有一首许多人也都熟悉的《十四行诗》第18号之《可否把你比作夏日》，诗中一再把心目中的女神比做夏日：能否把你比作夏日璀璨／你却比夏季更可爱……而你如仲夏繁茂不凋谢／秀雅风姿将永远翩翩。

日本导演北野武有一部自导自演，以夏天为背景的电影《菊次郎的夏天》。20多年前的影片了，故事主角是一个与祖母相依为命的小学男生正男，以及一个吊儿郎当的中年大叔菊次郎。菊次郎的老婆发现小男生想要独自一人，偷偷往远方寻找未曾谋面的妈妈，于是决定助他一臂之力，不但拿出一笔旅费，还安排老公菊次郎陪伴男生，一老一少于是结伴展开一场既波折又温馨的夏天之旅。小男孩性格腼腆，沉默寡言，大叔菊次郎霸道蛮横又爱赌，路上因赌输掉身上所有旅费，只能一路搭顺风车完成旅程。

北野武一向以“暴力美学”见称，这回却在《菊次郎的夏天》拍出了温情与幽默。看戏的时候，其故事情节与细节偶尔还真令人莞尔一笑，影片如其名“菊次郎的夏天”，画面极富夏天的感觉：阳光、原野、大海。但其实我更喜欢其电影主题音乐《夏天》（Summer），那是日本配乐大师久石让的佳作。

许多人不喜欢夏天闷热的感觉，我也一样。可春去夏来，不管喜欢或不喜欢，大自然有其规律，一点不由人。炎热的天候里，重温这首久石让弹奏的钢琴曲《夏天》，更欣喜于其节奏之明快，清新，爽朗，原来夏天可以如此呈现，教人闻之愉悦。

夏日是炎热的，甚至，有时侯是暴烈的，但夏天也是明丽的 ，一如久石让的钢琴曲《夏天》。躲不过这一季的炎热、闷气，我决定以另一种心情与它和解。