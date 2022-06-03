“所谓自然，就是人心，就是真理…”

星云大师说：分享故事：马铃薯是德国人喜爱的食品。在德国农村，马铃薯是主要的农作物，一到收获季节，农民就进入繁忙的状态，他们不仅要把马铃薯从地里收回来，而且还要把它运送到附近的城里去卖。农民都有一个习惯，就是把收获的马铃薯，按个头分为大、中、小三类，这样再到城里去卖就能卖个好价钱，比混在一起卖能赚更多钱。但是要把堆成小山一样的马铃薯分捡开来不容易，要花费大量劳动力。

后来农民发现一件奇怪的事：刚搬过来不久的汉斯一家，从来没有人分捡马铃薯，他们总是把马铃薯直接装进麻袋，运到城里去卖。这是怎么回事呢？

汉斯说：“其实这也是别人教会我的，道理很简单，我只是把所有的马铃薯装上车，然后将车开到崎岖的路上。经过10公里山路的颠簸，小的马铃薯自然会滑到下面和四周去，而个头较大和体积中等的马铃薯则会自然地留在上层和中央。”

汉斯了解马铃薯的自然定律后，不仅节省了劳力，还赢得宝贵时间，马铃薯总能比别人早一点上市，自然能赚比较多一点。

缘起

“自然”是世间的实况，像春夏秋冬四季的运转、众生生老病死的轮迴、心念生住异灭的迁流、物质成住坏空的变化，不都很自然吗？世间事合乎自然，就有生命；合乎自然，就有成长；合乎自然，就能形成；合乎自然，就有善美。

当初，佛陀在菩提树下证悟宇宙的真理，即所谓的缘起性空（意为世间上的森罗万象，如山河大地、花草树木、一人一物，乃至微尘沙砾等，都是因缘和合而生，也都又将随着因缘分散而灭）；实际上，就是宇宙间自然的法则。

所谓自然，就是人心，就是真理，就是天命，就是宇宙的纲常。翻开中外史籍，历代的帝王，顺乎天命人心者昌，逆于天命人心者亡，他们的兴衰与自然法则关系密切。不但如此，我们的生活也要合乎自然，才能幸福美满。

自问

大家不妨自问：在金钱的运用上，我能合乎自然，量入为出吗？在感情的交流上，我能合乎自然，平衡来往吗？在语言的沟通上，我能合乎自然，顾念对方的需要吗？在做事的态度上，我能合乎自然，不违事理的原则吗？人如果懂得顺应自然，就无所畏惧。例如春夏努力耕种，秋天积谷存粮，自然就不怕严冬来临；白天准备照明设备，自然就不怕黑夜来临。老病并不可惧，可惧的是少壮不努力，等到老病时带着空白的一生随着草木腐朽；死亡也不可悲，可悲的是生前不知奉献社会，等到临死才带着满腔遗憾，迈向不可知的未来。

社会的种种乱象，对治的方法唯有：大家都拥有一颗自然的良心，我们应该作自然的拥有，发挥自然的美善，而不是去强夺豪取。