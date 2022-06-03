现代武侠剧经营的是富美华丽的画面，侠士的绝技都渗透了幻术元素。新武侠剧以今人的审美挂帅，注入摩登人的情感，端出了符合今人口味的古代。

上世纪60年代，电视还没走进千家万户，大宫小庙定时推出的酬神街戏，是红男绿女、阿婶大叔的重要消遣。一帮小屁孩不识戏曲，也跟着赶街戏，盼的是戏台上亮出“空中飞人”的一幕。好奇的都设法爬上戏台一探底细，了解飞人如何从小舞台飞上天。那年头，当戏迷为台上一个字迂回几个节拍的戏文琢磨之际，忽闻一声炮响，惊魂甫定，演员已飞上台顶，消失在布幕后头。这破天荒的小技，对当时懵懂幼童与青涩少年，就是鲜。

在街戏中穿插空中飞人的桥段，让同业们积极跟进，尝试借助它留住匹夫俗子村哥里妇的心。但这噱头没多久就失了味，只因电视强势闯入民宅客厅，勾住了众魂，空中飞人尝试为街戏力挽狂澜的努力，落得竹篮打水一场空。

同个年代，武侠电影火了。胡金铨的《龙门客栈》和《大醉侠》，张彻的《大刺客》与《独臂刀》立下了华语武侠片的威。李小龙的《唐山大兄》联手《精武门》，神拳闯出“武打”的新名堂，洋人拥抱了“gongfu”这个新语汇，《牛津英语词典》赏了它一席之地。“功夫片”扬名走四方，《醉拳》《蛇形刁手》《少林寺》《功夫小子》秀出的武术精魄，牢牢操控了观众的感官指数，疾如风动如雷的功夫拳脚，激活了观众的快感，武侠天地的游侠精神淡化于江湖。

昔日的武打明星，多有扎实的武术功底，对着镜头耍个三招两式，小菜一碟。即便黔驴技孤，或面对高危动作，大牌无意冒险，导演多半找来龙虎武师，替身上阵，也还能补阙掩疵。

我观看了近年拍摄的几部武侠奇幻剧，方知这片屏幕领地早已旧貌换新颜，从服饰、场景到武功，与一甲子前的武侠电影霄壤有别。新剧落力经营场景气派，衮衣绣裳搭配众星颜值，频频向今人的审美示好。

武侠奇幻剧里各派掌门及其门徒，一身锦衣华服，从布料、款式到发饰、配件，穷工极态，尽显光鲜靓丽，看官咀嚼剧情之际，都忍不住对人物的穿着多关注两眼。它是精准地虏获了观众的审美心。新特技轻松地让各路大神“御剑飞行”（腾云驾雾），瞬间穿越万岭千山，抵达战场，一轮激战之后，依然衣冠楚楚，风度翩翩。

新武侠里的童子，也都被催早熟，梳着与成人一般款式的发型，搁置了古人八九岁之前“垂髫”，八九岁之后“总角”，十五岁“束发”的发式进阶。新武侠人的发型，多亮着冬奥滑雪女王谷爱凌长垂于前额两侧的“龙须刘海”。不管谁先来后至，它合了时潮的意。

半世纪前戏台上粗糙的“空中飞人”，已成今人的消遣谈资。武侠电影初阶的飞檐走壁手法，不再令观众赞叹垂青。拜电脑技术之赐，电影人的想象力如有神助，催生了影剧的特技能耐。

当今屏幕上的武侠高人，身上多有一件犀利的一品灵器。侠士无中生有，一甩手，琴筝立马现形，弹指拨弦间，法力挥发，众敌抱头鼠窜。再甩手，灵器便消逝无踪。要不，施施然吹箫引曲，黑烟随音流出，飞窜于现场，片刻便让敌方溃败倒地。武侠行当里的刀剑绳鞭，在特技的加持下也都有了法魂，这些神器一上场，光效启动，屏幕上或黑烟缭绕，或蓝光窜动，可一人退敌百余。有时，高手紧握拳头，屏幕上但见秀拳满是电光，意味着它发出了退魔的杀手锏；闭气凝神双眼，便输出了无边法力，射光退敌。新武侠剧注入了现代时潮元素，科技功法碾压了拳拳到肉的实体博杀。

当今的武侠剧，真人实景掺合了不少漫画元素，两三寸大小能走能跳的纸片人，带着卡通的趣味，出门露两手功夫替主子完成任务，颇能博君粲然一笑。虚实 交错，实景假景混搭合成，是当今片子的一大特色。假山假水假园林，假花假树满野地，一片广袤的粉色假桃林，添加上一层迷雾，就有了迷幻的仙境感觉。现代武侠剧经营的是富美华丽的画面，侠士的绝技都渗透了幻术元素。新武侠剧以今人的审美挂帅，注入摩登人的情感，端出了符合今人口味的古代。