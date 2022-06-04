“端的意思和初相同…”

星云大师说：分享信息：端午节是怎么来的呢？有几种说法：

一、屈原说：这是流传最广的说法，传说屈原于五月五日抱石投汨罗江身死，楚国百姓很哀痛，纷纷涌到江边去凭吊。渔夫们划船在江上来回打捞他的真身，有位渔夫拿出为屈原准备的饭团、鸡蛋等食物丢进江，说是让鱼龙虾蟹吃饱了，就不会去咬屈大夫的身体。后来因担心怕饭团为蛟龙所食，人们又想出用箬竹叶包饭，外缠彩丝，从此发展成棕子。

二、伍子胥说：这个传说在江浙一带流传广，楚国人伍子胥，他辅佐吴王阖闾、夫差父子，打败了楚国和越国；晚年却因谗言被夫差赐死，他临死时说：“我死后，请将我的眼睛挖出悬挂在吴京之东门上，以看越国军队入城灭吴。”这便是典故“头悬国门”的由来。夫差恼怒，令将伍子胥尸体装在皮革，于五月五日投入大江，因此相传端午节亦为纪念伍子胥之日。

三、曹娥说：二十四孝之一的曹娥是东汉上虞人，父亲溺于江中，数日不见尸体，当时曹娥年仅14岁，昼夜沿江号哭。过了17天，五月五日她也投江了，五日后抱出父尸，就此传为神话。四、白蛇传说：白蛇传和端午节也有关联，白素贞在端午吃了雄黄酒现出原形，吓死许仙，之后盗仙草、水漫金山寺。后人为：纪念这段故事，便过起端午节。其他的，还有古越民族图腾说：据说，百越族崇拜龙，端午节就是他们创立用于祭祖的节日。

便当

华人饮食当中，未必只有端午节才吃粽子。粽子等于是一种便当。出门远行带两个粽子在身边，路上可以食用，也不需要碗和筷子，相当方便。粽子的包法有多种，像在台湾有碱粽、粿粽，还有加花生的。但是有些配料太多，反而失去粽子的味道。另外，还有广东口味的裹蒸粽、江浙口味的湖州粽、台湾的台南粽子等等。

有一种“扬州粽子”，没有放什么配料，就是米而已。不但包得很紧，更要在锅里面煮几个小时以上，煮到所有的米都黏成一起，吃的时候已经看不出米粒，而是呈现一个米团，沾点洋糖吃，也是美食。东南亚新马一带，也有属于自己特色的粽子。

消化

粽子中的糯米含支链澱粉不易消化，高油脂配料又会延长肠胃排空时间，两者都是导致消化不良的主因；因此，享用粽子时，应细嚼慢嚥，放慢进食速度，有助消化；此外，慎选粽子食材、避免餐餐食用及餐后运动，也都有助于降低肠胃的负担，避免消化不良。