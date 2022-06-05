“知识永远是智慧…”

星云大师说：分享信息：看书就像是在阅读人生，远见·天下文化事业群创办人/董事长高希均教授说：“要把家庭的酒柜变成书柜。”这个理想很好，酒会伤害人的身体，让人迷失自己。唯有读书，知识永远是智慧，读过了，知识永远会存在你的心里，就如同种子埋在我们心里，因缘聚会时，它会成长、开花，也就是所谓“开般若花，结般若果。”

看书的乐趣真是无穷。有的人读地理名胜，可以遨游天下；有的人读历史典故，可以和古人接心神交；有的人爱好文学，春花秋月，情境义理，妙味无穷；有的人喜欢理工，一个细胞，一粒分子，他也可以从中找出另外的一番天地。

体会

看书的乐趣有哪些？四点参考：

一、遨游天下世界：“秀才不出门，能知天下事”，你博览群书，可以增加自己不同领域的深度、广度与厚度。一本地理书，收集世界森罗万象、人文风情；一本历史书，罗列千人思想精髓、功勋伟业。握有一本书，就像拥有大千世界，随手展卷，天地宇宙就能任我遨游。

二、接触过去未来：文字的出现，记录了文明及圣贤的智慧，让人类知古鉴今，展望未来。透过读书，我们都能知道过去、探索未来。

三、体会哲理妙味：《菜根谭》云：“读书不见圣贤，如铅椠佣。”透过阅读，若洞察不到古人圣贤的思想内涵，那也只是文字的生吞活剥，我们要去体会个中妙义，才能真正受益。能把自己所学的知识，与今日世界、现实人生、自然万象贯通，运用于生活、人生，才真是领略读书的三昧。

四、增加心意升华：书能使我们的心意升华，找到生命盎然的泉源。所以古人说：“士大夫三日不读书，则理义不交于胸中，便觉面目可憎，语言无味。”透过书本，我们得以汲取作者的知识、人生体验的精华，增长见识，启迪智慧，颐养性灵。

形象

然而，不知从什么时候开始，社会流行着“债多不愁、虱多不痒、书多不读”的习惯；甚至还有一些懒惰人，常挂在口边说：“春天不是读书天，夏日炎炎正好眠，秋天蚊虫冬有雪，收拾书包过新年”，像这样一年一年反复浪费时光，就没有成就。

读书，可以改变气质，可以树立形象，借由读书可以认识自己，也能增广知识与见解，使人明白做人做事的道理。人不读书，不仅肤浅无知，全身充满俗气，活着像行尸走肉一般。