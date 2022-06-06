“能记不难，用为难…”

星云大师说：分享故事：明朝开国皇帝朱元璋崇尚读书，且高看文化人，经常与臣僚学子联诗对句。有一天，他见陶安（明朝初期政治人物，熟读历史，尤其擅长《易经》）把书安装在枕套里，枕着睡觉，便戏出上联：“枕怀典籍，与许多圣贤并头”。

陶安怎么也想不出下句，慌忙中瞥了皇帝一眼，见他正得意洋洋地手摇画扇，随之即答道：“扇写江山，有一统乾坤在手。”对得皇帝只能称妙！这是读书联语中的趣闻。

“咬成几句有用书，可以充饥；养培数竿新生竹，直似儿孙”；这是清代“扬州八怪”中的郑板桥自题书斋联，它呈现出苦读与修身的崇高人格。“书从疑处翻成悟；文到穷时自有神。”这则是郑板桥的读书心得。

运用

什么是用书之道？四点分享：

一、藏书不难，看为难：现在有很多人，收藏许多名家著作，以附风雅；然而，收藏是一回事，有没有看又是另外一回事。

二、看书不难，读为难：有些人看书，随意浏览；或是貌似阅览，却妄想纷飞，心猿意马。书中真义读不出来，当然不能深入了解。

三、读书不难，记为难：纵使会读书，也能了解，但是记不得，随看随忘，随读随遣，亦不能达到读书的效果。所以，读之后要铭记，才见功力。

四、能记不难，用为难：有很多学者，以速读的方式阅读，在博闻强记之下，赢得博学多闻，聪明巧慧的美名。虽然口若悬河，滔滔不绝的倒背如流，但是不会运用，没有融会贯通，不能善加运用，即使读了许多书，对于自他也没有什么利益。所以看书读书，一定也要做到其中真义能在生活上实践。

自省

古德云：“一册经卷满馨香，法味供养最富足”、“人抬人万丈之高，书抬人无价之宝”。韩愈也说：“一时劝人以口，百世劝人以书”，都在在说明以著书立说来利益人间，是书的最妙之用。

我们切记要将书本融入生活，把知识化为智慧，以处理人世间的诸多问题，那么这个书才有用。另外，我们也可以把自己的身心当成一本书，所谓“不读自身，不晓得失；不读自心，不知妙处”，常常自省，犹如翻书，必然有所长进。