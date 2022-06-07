点智慧：读书·读明一点理

“读书最重要的就是让自己像个人…”

星云大师说：我出生在中国扬州一个穷苦的农村家庭，没有进过学校念书，至今连小学毕业证书都没有，到了有书真正可以读时，已经超过学龄；直到12岁那年，我在栖霞山剃度后进入栖霞律学院就读，读书成了我生命中的重要资粮。假如说我不读书，现在的情况实在很难想像。

因为对读书的渴望，我争取到了管理图书馆的工作，借由整理书籍的机会，可以阅览群书；甚至夜晚熄灯后，我还躲在棉被里点着线香偷偷看书。少年的我，也可以说借由这些中国古典小说，如《岳传》、《荆轲传》、《三国演义》、《七侠五义》，及历代高僧传记、历史典籍等，培养了我许多的观念。历代多少的英雄好汉，经历艰难困苦，无形中都激励我要立志、要奋发向上。

读书，真是滋养了我一生的成长，启发我做人要有情有义、要有正义感、要正派。因此，我非常鼓励每个人都要养成读书的习惯。

为何？

有些人读书，却不明白读书为何？甚至一些人认为，有读书的人，就一定是有学问、高度明理之人。其实读书求学问，并不一定会让一个人更加明理，但我们却要真正明白读书用意何为？就是要理慧，理出做人的智慧，理出处事之道。这其实就讲究读书要有悟性。

英国散文家斯蒂尔说：“读书之于心灵，犹如体育之于身体。体育保持、加强、增进着健康；读书则焕发、培养和坚定着德行。”读书能升华人格、坚定道德，所以一个人要懂得读书。倘若一个人不懂得忠孝仁爱信义和平、不懂得礼义廉耻，人道都不全，要如何成圣成贤呢？因此，读书最重要的就是让自己像个人。

净化

读书除了要理慧、明理，当然也是要为充实将来工作的能力，而非名利，故对自己要了解清楚，读书就要能学以致用。

人生的每一分钟都要用在拥有之处，不可浪费时间。所谓“读而不读，不读而读”都是不好的态度，读书就要拿出来用，所以要快乐的读书，而且读有用的书。常言道：“茶亦醉人何必酒，书能香我不须花”，我们理应多读书，用书来净化心灵，用书中的知识充实自己。