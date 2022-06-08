“不要躲避，勇敢去面对…”

星云大师说：分享故事：晓华去年倒霉透顶，原本做得很好的生意，因为碰到小人被坑了不少钱，3年的努力白费了。为了转运，朋友陪小华去庙里求平安符，因为晓华“犯太岁”。

他们遇上僧人，僧人似乎看出晓华的烦恼，上前询问几句，晓华就把烦恼都说了出来。僧人说：“施主，小人在身边，你靠平安符保佑是没有用的，还是得靠自己。”

僧人接着对晓华说：“从现在开始，你要做三件事：一、但行好事，莫问前程：你要多多做善事，不要去想自己做的事会不会被小人破坏。但行好事，莫问前程后面其实还有一句话，叫做福虽未至，祸已远离，你只要一直行善就是了。二、建立正知正见，善因善果：遇到小人，不要一味悲天悯人、心生怨恨，报复更是不可取，那些做法是邪知邪见，最终只会招来灾祸。人应该向圣人学习，自己种善因，最终得善果。”

僧人接着说：“而第三件事呢？就是你要接纳善缘，化解孽缘，世间一切缘皆可善的，若人迷而不觉，一切计较，善缘都有可能成孽。其实小人就是人们所说的孽缘，而贵人自然是一种善缘。然而小人也好，贵人也罢，都是人们自招的。甚至善缘与孽缘就在一念之间，都可以转变。所以，现在最重要的是，你要努力去将一切孽缘转成善缘，再去接纳贵人给予你的善缘……重点就在于存好心，神明是不会欺负善人的！”

冤家

一首偈语说得好：“若逢知己宜依分，纵遇冤家也共和；宽却肚皮须忍辱，豁开心地任从他”；我们做人处事，或者商人生意往来，有时会遇到志同道合的朋友，有时也会遇到怨恨计较的冤家。我们要谨记，再好的朋友，也应该有个限度，如友谊的尊重、不共金钱的来往。固然朋友有通财之义，但一沾上利害得失，一有行差踏错，钱财往往成为反目成仇的导火线，多年友情毁于旦夕，只因一时逾越本分，实在可惜。

“纵遇冤家也共和”，若是遇到冤家怨恨，也不必太过于计较，不必强人同己，要有容纳不同意见观念的雅量，冤家也可以激发我们精进修行。

所谓行好事结善缘，根本就在于要求自己能以责人之心责己，恕己之心恕人，返照自己在不在，观照自家宝藏有多少价值……能够如此，我们就可以避开很多人生陷阱。

得当

什么是缘？缘就是不管我们在什么环境下，冥冥之中总有一双无形的手在操控着我们，让我们无法摆脱，无从逃避。佛经上说：“短短今生一面镜，前世多少香火缘”。红尘滚滚，芸芸众生，缘分缘散，处处皆缘。

缘真的不能摆脱吗？其实也不是的，善缘我们要珍惜、延续，孽缘则要面对、化解，我们每个人如果对那些打击、毁谤产生感恩心，使得未做的善事当努力，已做的善事宜继续，已有的错误应改过，未有的错误当避免，那么遭受挫折未必不善，用之得当，便是我们的逆增上缘。