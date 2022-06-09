“做到无畏施…”

星云大师说：分享故事：一群人到山上去打猎，其中一个猎人不小心掉进很深的坑洞里，他的右手和双脚都摔断了，只剩一只健全的左手。坑洞非常深，又很陡峭，地面上的人束手无策，只能在地面上沖他喊叫。

坑洞的壁上长了很多藤和草，猎人就用左手撑住洞壁，以嘴巴咬住草，慢慢地往上攀爬。地面上的人看不清洞里，只能大声为他加油：“你要坚强啊！”等到看清他身处险境，嘴巴咬着小草攀爬时，他们都忍不住议论起来：“哎呀，你的手脚都断了！”、“这可如何是好？你怎么爬上来？”、“那些小草根本不可能撑住你的重量”、“你一定不要摔下去，要不然你的妈妈和老婆孩子怎么办？”

落入坑洞的猎人，原本还一心一意地在爬，后来实在忍不住，他张嘴就喊：“你们都给我闭嘴！”可一张嘴，咬住的草松开了，他再度落入坑洞，当他摔到洞底即将死去之前，他听到洞口的人还在异口同声地说：“我就说啊，用嘴爬坑洞，绝对不可能成功！”

效果

日常生活中，我们一定会遇到各种各样的难题，间中，我们也会遇到别人的刁难，会发现别人对自己的评价是多么的主观。这时，我们要做的就是不能方寸大乱，要想一下自己到底要的是什么，我们不能因为别人的一席话就让自己进入万劫不复的阶段。因为这一辈子，我们只有活出自己的真实所在，才会有一个无悔的结果。

人生在世，免不了被人议论，有人说好，就一定有人会说坏，听到别人说我们不好，我们能自省就自省，对于太过无礼的话要学会装作听不见，重要的就是用行动证明自己，这比怒怼他人更要有效果。

仗义

在生活中，我们可以是那个正在面临困境的人，也可以是那个看着人处于困境的“别人”。如果在困境中议论和批评别人，只会使人陷入更深的绝境。我们能做到“无畏布施”，就是让他人不要恐惧、不要挂念，例如一个有正义感的人看到别人害怕，会告诉他：“你不要怕！”碰到不认识路的人，也会主动上前帮助他：“我带你！”晚上别人会害怕，你说：“我陪你！”有人被欺负了，你对他说：“没有关系，有我在，我来帮助你！”遇到需要帮助的人，都能这样仗义，让他不再恐惧，这就是无畏施。