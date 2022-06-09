看见

蒲公英让人闻之色变，真是不小的文化震荡。

自然界真有学不尽的知识。野花野草司空见惯，蒲公英也谁都认识，可在这个春夏，我却被结结实实上了一课。

住在二楼，窗口像取景框，可远望可近观，楼下院子的草地则是个舞台。乍暖还凉，窗边的丁香树没开花，前屋主留下，因为无人打理已从“家花”变成了“野花”的玫瑰和郁金香也都没动静。5月初，浓绿如水的草地上，先是蹿出了零星几点黄色，过了几日，早晨起来往下一望，不觉“啊”了一声：变戏法似的，小黄花密匝匝铺了满院。

走到楼下，角度不同，眼前变得黄绿相间，正感慨“好漂亮！”，一旁的家人说：这是野草，要除掉的。

小黄花不是野花吗，为何说成野草？未及多想，小院又上演了第二幕：几天没留意，黄花们倏然不见，半透明的蒲公英缀满草地。小朋友顺手扯下，玩起吹“小降落伞”游戏——这情形倒是熟悉。无声无息的戏剧，让我恍然明白了两者间“前生后世”的关系：黄花即蒲公英花，花谢后梗上毛绒绒小圆球是蒲公英的种子。

在农村种过地，度过好多个春夏秋冬的我，竟然不懂这件事。而我发现，许多人和我一样，不然网上就不会有那么热闹的议论。

有个网友的叙述很有意思。刚来加拿大正是初春，她在住处附近散步，见到一位老太太在家门前晒太阳，就打招呼闲聊起来。草地上长着金灿灿的小花，她由衷称赞：“你家草坪真漂亮！我喜欢那些黄色小花。”没料老太太一脸不高兴，冷冷答道：“那是野草。”纳闷的网友之后才慢慢明白，那些小黄花是蒲公英，在加拿大，如果你赞扬别人家草坪上的蒲公英漂亮，就像称赞臭鼬很可爱一样，会让人觉得你是多么虚伪。

春天的加拿大蒲公英漫山遍野，街边也处处可见，如茵绿草上星星点点煞是好看，可加拿大人讨厌它们。蒲公英花越多，越说明主人没认真打理草坪，是丢脸的事。一株蒲公英都不见，才被认为善于保养草坪。他们眼中蒲公英是杂草的一种，最可恨的一种：它会排挤和遮蔽草坪，让草地凹凸不平；它的根扎得很深难以清除，割草机没法除净，得一棵一棵地挖；它繁殖力太强，种子随风飘荡到隔壁院子，惹来邻居白眼。于是有人疾呼：蒲公英疯长，求推荐强效杀蒲公英药剂！有人教大家防患于未然，见了黄花立刻摘去，务必阻止结种。一朵蒲公英花结的种子数以千计，如果黄花已变小伞，拔除时就不能随意弃置，要丢进袋子当垃圾处理，否则等于在帮它散播种子。

蒲公英让人闻之色变，真是不小的文化震荡。那个和老太太闹了误会的网友大约下了功夫查资料，她说蒲公英原本只生长在中国，当年马可波罗见中国人用蒲公英叶子煮水喝治感冒，把它带到了欧洲，后来欧洲人特别是东欧人一直有用蒲公英对付感冒的习惯。蒲公英有药用价值，最大也最常用的是利尿。它也能预防坏血病，以前出海的欧洲船员总带着蒲公英。

北美洲本没有蒲公英，传闻里，它是400年前和开拓者们一起乘“五月花号”抵达。但没人料到，在中国和欧洲都表现正常的蒲公英，登陆北美后野火般扩张，不断侵占其他植被的地盘，终被冠上“第一杂草”恶名。

还有说当年红军长征过草地，蒲公英是食用的主要野菜之一。蒲公英确是食物无疑，它的茎叶能拌能炒能做馅，网上有蒲公英食谱大全。

有天忽想起冰心早年写过“浓黄的蒲公英”。《寄小读者·通讯十七》，病中的冰心在积雪中看见七八朵大开的蒲公英，诧异它们竟与梅菊一样耐寒，她用黄丝带将几朵花编成“王冠”，给一个女孩戴上。

“大家欢笑声中，我只无言地卧在床上——我不是为女王加冕，竟是为蒲公英加冕了。蒲公英虽是我最熟识的一种草花，但从来是被人轻忽，从来是不上美人头的。今日因着情不可却，我竟让她在美人头上，照耀了几点钟。

“蒲公英是黄色，叠瓣的花，很带着菊花的神意，但我也不曾偏爱她。我对于花卉是普遍的爱怜。虽有时不免喜欢玫瑰的浓郁，和桂花的清远，而在我忧来无方的时候，玫瑰和桂花也一样的成粪土。在我心情怡悦的一刹那顷，高贵清华的菊花，也不能和我手中的蒲公英来占夺位置。”

文学的蒲公英，浪漫抒情，寄托心绪。读着久违的冰心不由感慨时，小院里满地的蒲公英种子，已被割草机推得不见了踪影。