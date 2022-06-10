“借复杂的人和事来炼心…”

星云大师说：分享故事：男子很想把自己培养成有智慧的人，便去拜师。师父告诉他：“要求智慧不难，你可以先用三年来完成一件事情：就是无论碰到谁辱骂你，你都要用感恩的心去回馈他，还要给对方一点钱。”

男子对师父的话深信无疑，在这三年中，不管他遇到多么无理的人，遭到极其恶毒的辱骂，他都会恭敬地给对方一点钱表示感谢。三年过去了，师父又告诉他：“你现在就到城里的这个地方吧，那儿有一位智者可以给你智慧。”

男子来到城门外想要进城时，人们告诉他不用找了，智者就在城门那儿坐着。男子上去问候，结果招来的是这位智者的辱骂！男子还发现，无论谁路过这里，所谓的智者都会骂人。

男子走到跟前同样也挨一顿骂，当这位智者骂他时，男子的内心却充满喜悦和感恩！智者就问他：“为什么你和别人不同？当我骂你时，你丝毫没有被激怒？”

男子笑着说：“师父曾经用三年来训练我，无论谁辱骂我，我都要布施一点钱。而来到这里您什么都不要就肯这样地骂我，太出乎我意料了！”智者听后也笑着说：“你智慧已得，可以进城了。”

价值

历事练心，对境修行。人生在世，难免会接触复杂的人事；所谓“修行”，就是要借复杂的人和事来炼心。修行如磨刀，要在磨刀石上磨。磨刀石代表着考验我们的外在环境，磨刀石越粗砺，刀会磨得越锋利。

我们要学会把握每一个当下，让每一次的困难、障碍、挫折、失败，都变成历练自己的机会。当自己有所获后，也让自我内心的成长去影响更多的人，让每个人的生命都活得有价值，这样，生命才有意义。

觉照

当我们认识到烦恼，就是生活修行的开始。首先，我们就要通过“面对它、处理它”、通过闻思降伏烦恼，才是真实的修行。不面对境界，我们看不到自己真实的一面；不借助境界，我们就无法突破和提升，当问题已获得处理，我们也要学会放下它，不再与其纠缠。

关键还在于：“不怕烦恼起，只怕觉照迟”，当我们面对到这些境界时，不但要觉照到，还要努力的转它，一次、两次、三次.....慢慢的，越来越清净。怕的是我们不是停留在零、就是希求马上就可以到一百，没有让自己去体验中间进步的过程，那就很容易会感到挫折。所以，不要以为智慧可以随传随到，它的修习我们要感受得到。