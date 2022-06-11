“平时要烧香…”

星云大师说：分享故事：有钱人拥有一尊黄金打造的佛像，有个小工看到这尊佛像，心生欢喜，就朝佛像一拜。有钱人看见他的举动，说道：“你算什么东西！怎有资格来拜我的佛像？我要罚你做多少的工作！”小工不敢抗争，只有想：“唉！我们苦命人，难道连一个拜佛的自由都没有？”

一天，小工在山上发现了一根木材，就把它带回家，削削刻刻，最后雕成了一尊佛像，自己就在家裡拜起佛来了。邻近的乡民听说这户人家供有一尊佛像，都纷纷前来礼拜。

有钱人知道这件事之后，心想：“我这尊金佛放在家，都没有人要来拜，小工一尊木雕佛像，怎会有那么多人拜？”于是就把小工找来，说：“我的金佛要跟你的木佛比赛，看是哪个赢？”

小工不敢违抗，有钱人就说：“我们就让两尊佛互相推挤，哪一尊跌倒了，就是输了。”照理说金佛一定是比较有力量，谁知金佛和木佛还棋逢对手，彼此实力相当。但过了一会儿，金佛却开始摇晃，汗流浃背，最后就不支跌倒，木佛因此取得胜利。

有钱人见此情形，大骂金佛：“你这么没有用，连木头做的佛像都赢不过吗？”金佛这时讲话了：“大老板你知道吗？平常都没有人来为我烧香，也没有人供果，更没人待我好，我营养不足啊！而那木头的佛像，天天有人烧香、供养，营养充分，我当然是斗不过他啊！”

免祸

故事寓意“平时要烧香”，做人处事的“烧香”，自然是正直不欺人。我们不需要凡事卖弄机巧谋略，应该凭诸良知，所谓做人诚实无欺，即使被人欺负于一时，也不会永久的上当吃亏；反之，存心不正，善用机巧计谋的人，最后往往不得好报。

所以凡事不怕吃亏，诚实做人，不但能够免祸，有时还会有意想不到的好运临身，因为善恶因果，自有公道。

成净

香真正的意义是戒定真香。我们在生活中，持戒才是真正的修行。上香不在多少，贵在心诚，所谓“烧三支文明香，敬一片真诚心”。烧香礼佛的真实意义在于表达尊敬、感激与怀念，也让我们去染（恶习）成净，奉献人生，觉悟人生。如果求神拜佛只是要求更有钱更加有权势，那就是搞错“对象”了。不管我们拜的是金佛还是木佛，重点在于对自己的要求，明白到清净心和平等心的重要性，这才是求佛的最终目的。