渡渡鸟

在台上发台瘟，突发怯场恐惧（stage fright ），脑内一片空白，思路断线，呆若木鸡。表演如有神助，突发神来之笔，全面入了魂入了戏，角色与本尊二合为一，演艺圈称之为上（附）身。吃这口饭的朋辈，或多或少都会经历这些另类情境。更糟透的莫过于剧终人散后，演员未能抽离抽身，角色与日常生活延续重叠纠缠，轻则精神状态长期困心，重则会一死求解脱，与角色同埋黄土。

传说在香港新马观众的集体回忆中，演活黄蓉一角的翁美玲，当年碰上自身爱情生活出了问题，不幸与刚演出的角色感情混乱，抽离乏力，摆脱不了而轻生，是耶非耶，众说纷纭，难以终极定案。

曾扮演电影蝙蝠侠中小丑之一的年轻演员，上身完美演绎邪恶心魔角色之后，陷入精神困境，想尽办法脱身，仍然抽离不果，最后自尽辞世。原来有些角色的扮演，上身入戏完美演绎难，抽身而退更是难上加难。

有一年获机会前往德国参加课程，见识了选角和培养入戏的方法，导演选择演员以性格吻合角色性情为首要条件，一旦锁定人选后，马上进行一连串的角色磨合洗脑，编剧故事人、监制、心理学家，每日轮流将剧中角色的性格、个人思维、家庭背景、朋友类型等资料，以洗脑式注入，直至演员融入了角色世界，上了身，开镜拍摄的时候，不再是自己，而是彻头彻尾的剧情中人，活灵活现的诠释，不会留下演的痕迹。剧终人散后，剧组人员还会协助演员舒缓情绪，摆脱抽离角色，纳回生活正轨，寻回自己，静候下一次上身的缘分。

舞台剧演员在现场不容有失的表演，最容易碰到发台瘟的窘局，经验丰富的艺人也不能幸免。我虽然不是舞台剧演员，也不是以台上表演为生，发台瘟不幸事件也时有出现，在课室讲台上面对近百学生，正在解读透视一部有关学府的阴暗斗争片子，途中脑袋突然空白，一片混乱，重叠在象牙塔实体的经验，魂魄飘离迷路，直至助教呼唤，才回过神来。上次回新担任“才华横溢出新秀”常驻评判，大决赛现播，开场白突然发台瘟，头脑与嘴巴不配合，幸天可怜见，勉强及时回应过来，侥幸避开丢人现眼的一幕。

上身、抽身、发台瘟等事件放诸四海，涉及范畴各异，人人有份，你我一生在心魔上自我不断博弈交战，成败得失系于既可以适度擅用正面的上身优势，又能及时抽身脱身避险，冷静扭转发台瘟等的困境，进退有度，毋惧人海浪急风高，穿梭逆流顺流中，尽力而为，期盼最后安然抵达彼岸，轻舟已过万重山，心存感恩，最终可以放下心头烦恼事，洒脱沧海一声笑，人生零和游戏，不外如是。