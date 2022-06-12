“缘聚则成，缘灭则散…”

星云大师说：分享故事：一整天的大雨，造成寺庙外几个卖小吃的小贩没有生意。中午时，卖栗子的大概饿了，就吃了一些自己的栗子。他也翻炒了一小锅，反正也卖不出，就自己吃了。卖水果的坐在那里无聊，也吃起西瓜。这样竟也引起效应，卖素肉干的开始吃素肉干，卖杨梅的也只能吃自己的酸杨梅。

这时从雨中慢慢走过来一个年轻和尚，他从这几个小贩手中买了几样东西，然后就坐在附近的亭子里。四个小贩看到小和尚吃起东西，津津有味的样子。而就在这时，这几个小贩突然想到了什么，就彼此交易了起来，你买我的栗子，我买你的西瓜……大家边吃还愉快的交谈。

突然从寺院里传来了呵斥声：“你师弟到哪里去了？”有一个长者声音回应：“回稟师父，刚才慧生师弟看见门外几个小贩，说是教化他们去了。”四个小贩还在互相吃着对方手里的东西，那样甜美的味道，还带着一点助人的暖意，让他们感到很窝心。这时，年轻和尚却已经在藏经阁打坐了。

合众

世间万法，都靠因缘和合才能成就，所谓“缘聚则成，缘灭则散”，缺少因缘诸事难成；离开因缘，个人也无法生存，所以人不能离开大众。在生活中，我们都要时刻想到，大众就是我们的因缘，大众就是帮助我们生存的条件，我们要讲究“集体创作”。

谈到“众”的重要，在自然界里，树木都要丛生成林，花草也讲究簇生聚集，动物也都是“物以类聚”。人也不例外，我们每个人来到这个世间，都是双手空空而来，虽然在世间建设了家庭，有了眷属、家人、财产、事业，最后还是得空空而去，因此人生最好就是拥有善法、拥有功德、拥有福田、拥有未来，这些才是永恒持续的资产，才是生命的最高价值。

共生

常常有人问：哪一个人最漂亮？哪一朵花最美丽？其实，你最欢喜的就是最美丽，最漂亮的。我有我最欢喜的，但我也不能妨碍你的喜欢。因此，这个社会表现出来有各种的人种、各种的物品、各种的物质，大家各有所爱，各有欢喜，我们要尊重别人的欢喜，尊重别人的所爱，这是人间的道德。

我们的未来怎么办？人类的未来怎么办？一定是要大家有所觉悟，要能做到同体共生，千万不要因为人种、宗教或各种偏见，使得自己和大众不和谐。

在全球化的问题上，我们都要尝试做到：宗教要相互尊重，经济要大小共有，社会要各表特色，未来要同体共生。 只有大家都有一颗不分彼此互助的心，我们才能成为最好的人类。