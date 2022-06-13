“多为他人着想…”

星云大师说：分享故事：东晋书法家王羲之，世称书圣，曾经担任右军将军，因此后人称他为王右军。王羲之不但书法上的成就卓越，更是一个正义率真的人。他在浙江会稽任官期间，不忍百姓受饥荒的痛苦，因而开仓赈贷贫民。更有一回，他经过一座石桥，看见一个老妇人在兜售竹扇，可是人潮熙来攘往，却不见一个人肯买。他心生不忍，随即从袖口里取出笔墨，在每把扇子上大笔挥毫起来。

老妇人看见自己的扇子，被一个不认识的人弄得黑白夹杂，非常不高兴。王羲之却胸有成竹地对老妇人说：“你只要说是王右军写的字，一定会有人买。”

老妇人也不疑有他，照着王羲之的话去做。果然，来往的人争相购买，没多久整篮竹扇都被抢购一空。

无我

谈到慈悲的表现，佛经上有句说：“不念自利，常念他利，身口意业所作诸善，终不自为，恒为他人。”这是菩萨的胸怀，也是人人应当学习的涵养。又有这样的一句话：“慈能予乐，悲能拔苦”来定义慈悲。

我们能在生活大小事中心存慈悲，照顾到他人的处境，适时地给予帮助，就能让人心安。只是，在我们的社会，大部分人最容易做的就是利己不利人的事，这是因为我们凡事以“我”为前提，做事都以自己的利益着想，所以所做的都是利己不利人，甚至人己都不利。而菩萨的行为就是“无我”，我们能多用一点慈悲心待人，就是慢慢行在菩萨道的路上。

六度

在实践菩萨道的路上，最重要的是六度：

一、行布施，能流布善名，随所生之处而财宝丰盈，此为自利；能令别人得心满足，教化调伏众生的悭吝，此为利他。

二、行持戒，能远离一切诸恶过患，常生善处，此为自利；能教化众生不犯恶业，此为利他。

三、行忍辱，能远离众恶，达于身心安乐的境界，此为自利；能化导众生趋于和顺，此为利他。四、行精进，能得世间、出世间的上善妙法，此为自利；能教化众生勤修正法，此为利他。五、行禅定，能不受众恶而心常悦乐，此为自利；能教化众生修习正念，此为利他，以及六、行智慧，能远离无明，断除烦恼障、智慧障，此为自利；能教化众生皆得调伏，此为利他。

一个正信、能不念自利常念他利的人，以真诚恳切的态度创造事业，福利社会人群；这样的人越多，则社会将越安定，国家将越富强。