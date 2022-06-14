“家是讲情的地方…”

星云大师说：分享故事：小夫妻常吵架，说自己结婚前看走了眼，感觉这种生活没意思，想离婚。父亲知道后，对儿子说：“你的妻子有优点吗？”儿子说：“结婚前有，现在没有了。”父亲问：“你妻子认为你有优点吗？”儿子说：“婚前她认为我有，现在也没有了。”父亲说：“孩子，你比我强，我结婚前不知道你妈妈的优点是什么。”

儿子不太明白，这时，父亲就去屋外，找到了一片瓦片和一团棉花，问儿子：“瓦片和棉花哪个更硬？”儿子说：“当然是瓦片。”父亲将瓦片和棉花举高，然后松开手，瓦片摔得四分五裂，棉花轻轻的飘落。

父亲说：“你看，硬的会碎，软的丝毫未损。对待自己的妻子，你应该像棉花一样谦卑，不伤人就一定不会伤到自己。不要像瓦片有棱有角，遇冷则冰，遇硬则碎。要学习棉花，为别人抵御风寒，像阳光一样温暖。你要记得，一句好话可以温暖妻子的一生，一句刻薄自私的话可以让她记恨你一辈子。你要选择哪一样呢？”儿子听了沉思很久，之后对父亲说，他愿意再给自己的婚姻一个机会。

下棋

网上也流传这样的故事：夫妇下象棋，过了一阵丈夫便觉得胜局在望。妻子见形势不妙就不大乐意了，然后硬说马可以走“田”字，因为她的马是千里马。听到此处，丈夫笑着忍让了下来。然后，妻子又说，要让象过河，因为那是小飞象，丈夫又忍住了。

最过份的还有，妻子的炮也成了“高射炮”，隔两个以上都可以打，然后，妻子的车也可以拐弯……当然，在这样的情况下，妻子是非赢不可了，而先生也说自己输得心服口服。因为先生懂得，妻子赢了棋局之后，一整天都有说有笑，愉快地在忙各种事情。

一个有智慧的人，在面对自己至亲至爱时，一定会明白：懂得让步的爱，才能走得幸福长久。 爱，不是寻找完美的人，而是学会用完美的眼光欣赏那个不完美的人。所谓幸福的家庭，追根究底，只不过是懂得让步而已。

关怀

一个家庭要想家和万事兴，必须家庭里的人都能相互体谅、相的尊重、相互包容。一般人都说要服务社会，为什么不从服务家庭先做起呢？一般人都说要建设国家，为什么不从家庭建设先做起呢？一个爱家的人，不要为一己的利益而斤斤计较，要能为全家人打算；爱家的人，不要为一己之喜恶太过争执，应该以全家人的幸福安乐为前提。

慈悲是家庭幸福美满的动力；若要家庭好，关怀最重要。若要家庭和谐安乐，家庭里要有温馨、风趣。