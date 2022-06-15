“我们有没有以身作则?”

星云大师说：分享故事：朋友曾当笑话讲一段他和儿子的对话。朋友说：“儿子，你这几天总是玩游戏机，就不能控制一下自己，把精力用到学习上吗？”儿子回答：“你还说我呢，我爷爷经常告诉你不要在外边玩麻将，你怎么还总是整夜的玩呢？”朋友语塞舌结。

故事很简短，但蕴含深刻的道理。父母是孩子的一面镜子。为人父母者要教育好自己的孩子，一定要从自己日常生活的一言一行做起。

美德

现在的家庭教育，最要紧的，要养成儿童的六种特性：

一、处世要诚信：儿童从小如果养成说谎的习惯，无异前途埋伏了危机；所以养成处世的诚信，这才是成功立业的根本。

二、良好的习惯：从小培养儿童爱好整洁、慈悲护生等良好习惯；有了这些习惯，何患将来做人不能圆满。

三、礼貌的品德：儿童从小就要养成他对人尊敬的习惯，甚至不但对长辈要有礼貌，对待任何人都要谦恭有礼。能够待人以礼，将来自然也能受到别人的尊重。

四、接受的性格：有的学生不会读书，不会考试，这都是由于上课不能专心聆听，没有接受的习惯；没有接受的性格，犹如器皿覆盖，如何能承受天降甘露？所以从小要养成儿童接受的性格，如此才能学习、进步。

五、勤劳的美德：儿童的心智末能健全，皆因好玩耍，因此应该导引他们读书、做家务，养成勤劳的美德。

六、正常的生活：养成儿童正常的生活，包括三餐起居，以及情绪的正常；生活正常，有益于身心健康，对于将来立身处世，更是关系重大。

道心

家庭教育，也要重在培养孩子的道心。道心是什么意思？就是人格和人品教育。一个人如果没有道心，表示他的人格有问题，品德有问题；一个品格有问题的人，学问再好，对我们这个社会及世界是没有好处的；尤其是人品坏、学问好的人，反而会以聪明才智犯罪，造成更大的伤害。社会上不是也有许多这样的案例吗？所以孩子的品格教育非常要紧，宁可学问差一点也没关系，但品格一定要有。