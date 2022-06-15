原来从古至今，世人真正渴望的从来都不多，与所在乎的亲人能好好团聚，足矣。

当作画的灵感不灵光了，我就画月光； 当画月的念头泛起涟漪了，我就画最迷离的月色。

这样多好啊？在绘画的创作上，找到了永不辜负我的明月，允我无论状态如何，心境如何，均可随手借来月色任意入画，画得好的画得不好的，至少起码都沾了月色朦胧的光，那应当是我今生最大的幸运了。朦胧中，一切隐隐约约，愈不清楚，愈遐想无限。之所以痴迷画月，因为我知道，所有难以言喻的，所有不知如何梳理成文的，所有若有似无幽微隐约的，思念、感触、悸动、落寞，都可凭借一轮画纸上的清晖，不着痕迹就自然流露。摘片月光入画境，胜却千言与万语。

这就是意象的力量，在我们的文化基因里，月早已不是客观存在的地球卫星，而是映照在每个人心湖水面上的，潋滟波光，夜色温暖。

刚结束的新加坡书展，我们推出了第四本图文集《如最初的月光》，在发布会上，我开玩笑地说着，其实今次应当是月亮与月光二合一的新书发布。事缘2020年3月当第三本图文集《偶尔月亮，偶尔相忘》刚付梓，不巧就遇上了疫情来袭，时隔两年一直拖欠该书一次正式的发布会。碰巧二书名称中刚好均与月相关，从偶尔月亮到最初的月光，完美形成呼应，绝非刻意为之，实乃我的创作中，确实是月影处处。

我真的画过好多以月色为意象的插画，具体多少，不曾认真统计。粗略计算，每年元宵与中秋，都会至少各画一幅，若按一年三幅而言，那10年来起码不下30幅月光图了。欢快的，忧郁的，暖心的，悠远的，梦幻的，绮丽的，浪漫的，同样的月色，不同的画意。家中挂画的小空间，倚着长桌一端摆在地板上的，是一幅当时在韩国完成的水彩画，后也收录在绘本《寻找》里头。画的也是明月，韩国原州山里的圆月，月华银白如霜，透过偌大的落地窗，奢侈地洒入房里，照亮一夜失眠的心房。当年韩国友人看了画作，灵机一动给画作取了诗一般的题目，就叫Moon Room月光房子。我把月光收集在画作的房子里，从韩国带了回来，搁在而今生活的一隅，静静地，就如同收藏着今生某一夜某一回曾经真真切切领略过的白月光。

在韩国短暂居住的那两个半月，几乎是我与月最亲近的时光。人在山里，每晚见月从山间升起，从弯弯新月，到半月、圆月、缺月，再到残月如钩，每晚不一，时光的流逝原来可以如此具象，就浓缩在月的圆缺里。

古人观月，领会了岁月流转，世事无常；所以才会在无常的变幻中，向明月寄托不变的美好冀望，希冀世间人情不变，家家美满团圆。原来从古至今，世人真正渴望的从来都不多，与所在乎的亲人能好好团聚，足矣。

你我若活到七十来岁，按天数换算，平均约略就有2万8000个日夜，也等于说，我们一生可拥有2万8000回的明月相伴。只是这两万多回的月色，我们错过的有多少？我们思念起的有几回？现代人几乎都不习惯举头望明月了，也早已忘了多关切明月几时有了，其实我们与明月离得并不远，就只是一抬头的距离。只要愿意抬头探望，就会发现明月也悄然回望你我，如永不言语的老朋友，默默守候，不辜负，不离弃。

月是古老的，人是来来去去的。明月不辜负你我，我们何不也试着不辜负明月，一生2万8000回的阴晴圆缺，就算只用心记取那么一回，就一回，如我收集在房子里韩国山间的白月光，不也挺好的吗？