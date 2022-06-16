“不要让自己陷入得不偿失的糊涂账…”

星云大师说：分享故事：以前有位商人，借给他人半文钱，但那人很久都没还他，商人便前往讨债。经过大河时雇了渡船，付了两文钱，才得以渡河。辛苦赶到债家，欠债人正好不在，连个面都没见上。商人悻悻而归，渡河时又花了两文钱。为了半文钱却花去了四文钱，加上路途往来的疲劳乏困，要是算个账，失去的真的太多了。

无愧

人与人之间的情感、物质、时间都是有价之值，应该彼此把它计算清楚；如果账目不清，再好的朋友、家人，到最后翻脸不认人，会跟你算账；甚至于黑道的人士，为了恩怨不清，找你算账，那可就招来不必要的麻烦。

华人有“亲兄弟，明算账”的说法。账，也不一定是钱财；货品可以折价，这也是账；人情债也是账，例如说：“我欠你的人情债太多了。”甚至于情人相恋，到了反目不认账时，对方就说：“我投资的感情实在太多，我要讨回爱情的账。”所以，有的人施恩望报，这就是要算账的；有的人，为你讲话，助你完成事业，他也要跟你算账的。

总之，在我们的身边，我们和亲人朋友同事之间，总有不同的人：有的谨慎做人、谨慎交往、谨慎记账，总会有人赞美他账目清楚。有的人，心甘情愿地给人欠账；有的人，锱铢必较，如果账目算不清楚，他会跟你不罢休。所以，我们一定要清楚，和什么人交往就要算什么账，最要紧是做到无愧于心不相欠！

谨慎

我们的道德因果，也有一笔账；先说故事：小偷在偷椰子时，被椰园主人逮个正着，小偷辩解道：“我没有偷你的椰子，因为我偷的是树上的椰果，你种的是地下的椰种。”树上的椰果和地下的椰种难道没有关系吗？这笔账能这样算吗？自古以来，许多人正像那盗取椰子的小偷一样，只看到结果，而不追究原因，以至于滥起无明迷惑，再造新业罪殃，致使受苦无穷，“惑业苦”因果循环，无有止期！

像目前全球犯罪年龄普遍降低，青少年作奸犯科者日益增加，许多人指责老师不善诱导，但父母的身教又如何呢？各地天灾人祸不断，许多人怪这怪那，但人类是否洞察到杀业深重的原因呢？凡事有因就有果，恶因必招恶报，这样的账目清清楚楚，我们能不谨慎吗？