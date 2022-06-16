在冠病疫情、俄乌战火、中美贸易战、通货膨胀、粮食短缺、贫富悬殊等烦心事一箩筐的当下，大多数人如你我，无力回天，偶尔做做鸵鸟，躲进电影里，看看说给成年人听的童话，虽虚幻却美丽，这世界也仿佛变得美好起来。

今年是香港经典电影《秋天的童话》公映35周年，影片4K修复版这一两个月先后在各地上映。网上看到消息，不禁勾起了对这部电影的怀想。

如果说，美好得不像真实的东西就是童话，已标明“童话”的电影《秋天的童话》当然带着几分梦幻色彩，而既是童话，又发生在秋天，更叫人平添诗意的遐想。

《秋天的童话》故事说来简单，看似平淡的情节，却叫导演张婉婷，演员钟楚红与周润发演绎得触动人心。走进电影里面，不知不觉恰如走进有童话味道的秋天，惆怅之余，却又温暖人心。

影片故事背景为纽约唐人街，钟楚红饰演的十三妹，只身从香港来到纽约，说是读书，其实更大的原因是与男友会合，可纨绔子弟的男友早已另结新欢，突如其来的打击，叫十三妹几近崩溃。正当十三妹因失恋而伤心落泪的时候，一个混迹纽约唐人街的远亲船头尺（周润发饰）把她从人生低谷中拉了出来。

曾经当过水手，五湖四海漂泊过的船头尺，表面上吊儿郎当，甚至有几分流氓气，但依然保有率真、善良的性格本质，因为觉得女人麻烦，船头尺干脆称十三妹为“茶煲”（trouble）。十三妹住在船头尺楼上的房间，而看起来大大咧咧，粗心大意的船头尺其实心思细腻，对十三妹贴心照顾，为了满足十三妹想看歌剧的心愿，船头尺赶早排队买了戏票，可因为十三妹那晚走不开，只好又去退票，却因此被警察当成黄牛。船头尺种种温暖人心的付出，叫十三妹点点滴滴感动在心头。

渐渐地，十三妹与船头尺日久生情，有了一丝丝微妙的感情。船头尺甚至情不自禁，在镜子上写下“船头爱茶煲”，之后又觉得不妥，怕被十三妹发现，把“船头”两字抹掉，改成“有人爱茶煲”。十三妹当然也知道船头尺对她的爱意，可正如她对友人说的：“有一种男人，你很喜欢和他在一起，可是要你嫁给他，你又不会。我们是两个世界的人……”十三妹终究还是在那年秋天离开了船头尺。几年后，她在黄昏时分来到大西洋海边，想起船头尺曾经告诉她，想要开间面对着大西洋的餐馆，就在这时，她看到了，对着大西洋的海滩，果真有了一间叫“Sampan”（舢舨）的馆子，这时，餐馆前的船头尺也看到她，向她微笑着打招呼，并说了句意味深长的“Table for two？”影片随之戛然而止。

年轻的时候，我也很喜欢奥黛丽·赫本与格里高利·派克主演的《罗马假日》，问世于1953年的黑白影片，对我们一些人来说，是一部古老得比我们的出生年月更久远的电影，可在我的记忆中，它是如此五彩斑斓，就如童话。

影片中奥黛丽·赫本饰演的欧洲某国公主到罗马访问，童心未泯的公主对繁文缛节极感厌烦，一天晚上，公主偷偷溜了出去，独自一人在罗马街头游荡，邂逅了美国新闻社驻罗马记者乔（格里高利·派克饰演），公主因吃过镇静剂，药力发作时，竟然在街头昏睡，乔不忍心见到一个年轻女孩露宿街头，于是将她暂时安置到家中。

次日，当乔到了报社，看到公主的照片，这才知道，那个还在他家呼呼大睡的女孩竟然是公主。乔其实是个生活潦倒的穷记者，发现公主后，他一开始就想着与好友摄影师联手抢下独家新闻，以此为自己找到一席立足之地。

于是公主与记者，萍水相逢的两个人开始把臂同游，乔更与摄影师商量好，偷偷拍下公主一天的行踪。电影中，公主与记者骑着摩托车，穿梭在罗马的大街小巷，公主在西班牙广场吃冰淇淋，到花店买花，以平民身份，兴高采烈地在罗马街头畅游了一天，没想到在一天的相处中，记者不知不觉爱上了公主，为了保护公主的形象，虽在名利的诱惑下，他也不愿出卖公主，放弃了当初抢占独家新闻的想法。

电影到了结尾，公主在新闻发布会上看到乔，刹那间眼里闪过一丝亮光，这时有记者问公主，在她访问过的城市中，最喜欢哪一个城市。公主先是说了，不同城市各有千秋，但最终还是忍不住说，一生中最难以忘怀的是罗马。离去的时刻，公主深情地与乔对望，千言万语尽在不言中。最终，影片里的格里高利·派克站在人去楼空的大厅中，落寞地转身离去……

这两天重看这两部拍摄于不同年代、不同文化下的电影，特别觉得暖心与舒心。都说电影是给人圆梦的，在冠病疫情、俄乌战火、中美贸易战、通货膨胀、粮食短缺、贫富悬殊等烦心事一箩筐的当下，大多数人如你我，无力回天，偶尔做做鸵鸟，躲进电影里，看看说给成年人听的童话，虽虚幻却美丽，这世界也仿佛变得美好起来。与其说，《秋天的童话》与《罗马假日》为经典电影，不如说，那是一代又一代人心中，永远的童话。