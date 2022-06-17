点智慧：一文施舍万文收

“只问耕耘，不问收获…”

星云大师说：分享故事：梁武帝做了几十年的皇帝，其中为人津津乐道的是，他曾经三次舍身到同泰寺出家，不做皇帝，把自己奉献给佛教。有人就说了，既然梁武帝不要做皇帝，为什么还当了几十年的皇帝呢？所谓做皇帝有做皇帝的福报，什么事情都不是凭空而有的，必定因缘和合，风云际会，才能做皇帝。

据说梁武帝的过去世是个打柴樵夫，有一天砍完柴，挑着木柴下山的途中，遇到一场雨，他看到路边有一尊石头塑造的菩萨像，不忍心菩萨淋雨，就解下自己头上的斗笠，给菩萨戴上。由于他的这么一点善心，后来就如民间流传的一首偈语：“三宝门中福好修，一文施舍万文收，不信但看梁武帝，曾施一笠管山河”；好心有好报，感得做皇帝的果报。

悲田

社会上的人经常都去拜神明，或者寻访所谓很准的算命先生，求平安、求功德、求福报、求考取大学、求得到好女婿、嫁到好丈夫。其实，有时候不一定要去求，只要你肯结缘，只要你肯给人，只问耕耘，不问收获，自然也会有很大、很多的收获。

福田，即我们所做的善事，犹如农夫要耕田下种，才有收成。福田，有孝顺父母的恩田；还有一种是悲田，即对于一切众生或穷苦的人，我们施舍他、帮助他、慈悯他，就可以在慈悲的田里培植福德因缘。

不要以为布施一点财物没什么了不起，小小的布施，也可收成万千的果实。经典上说：尼拘涂树的种子是很小的一粒，可是种下去长大后，方圆数十丈都结满了累累果实，真是享用不完。就像苹果、芒果种下去，虽是一粒种子，却能有茂密树荫、累累果实的收成。

培植

现在的人常常不事播种，只希望不劳而获。没有辛苦，没有劳动，哪能有收获呢？要想有什么样的收获，就应该先出力耕耘，不辛勤播种，是不会有收获的。

我们不要只看一时，要看未来，所谓因缘果报，自己可以改善自己的境遇，你要想获得什么，从现在起就要培植因缘，等到因缘具备了，即使你不求，也自然会有。所以，在等待的日子里，我们要谦卑做人，多多行善。我们不要总是羡慕那些成功人士，却忽略了他们背后的努力。没有人的成功是随随便便的，背后是什么道理，我们都要懂得。