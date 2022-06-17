周维介：友联活页文选

在物资相对匮乏的年代，活页文选是过渡的产物，它一石得三鸟，既活络了教材使用的弹性、普及了阅读，也纾缓了学习者的经济负担，是文化困顿时的神来一笔。

“活页文选”一词，在我脑海停泊了五六十年，我却从来没有与它深交的意思。直到三年前与杨善才前辈缅怀上世纪60年代周末逛书店的好时光，才触醒了我遗留在桥北路友联书局某角落的记忆——那个不高的架子分隔成许多小格子，里头摆放着一份份不同篇名的“友联活页文选”——杨老听罢，静默离座，不旋踵就端出他收藏的四摞友联活页文选让我过瘾。

当年这些摆在格子里的篇章，赤裸裸不穿封衣，每份薄薄十页八页，售价一两角。低廉的价格，让我忍不住把它从格子里一一取出，看看到底是些什么冬瓜豆腐？原来多是文言篇章。我认识活页文选时，估计它的花期已过，读者路经，少有留步。

活页，是不装帧成册，可以随意分合的散页。买活页文选，如童年时买糖果，散买五分钱三颗，可快活半天。活页文选独特的教材功能，堪称是当年中华读书界很另类的阅读产品。

活页文选，也称活叶文选。我后来翻阅本地收藏的华校旧课本时，见过1955年出版的单行本《友联活叶文选》，它是友联版《高中华文》的前半生。我顺藤摸瓜求索，明白了“活页文选”兴于上世纪20年代的中国。它先是以单篇零售的补充教材形式面市，火了之后，修成正果，向装订成册的完整课本过渡。友联活叶文选，走的是同一条路。

活页文选的始作俑者是何方神圣？有一种陈述：1919年商务印书馆出版过“商务活页文选”，惜我尚无缘一睹它的面目。有的史料以为，“开明活页文选”是这种书品的先行者。它诞生于1928年，开创者是开明书局老板章锡琛。当年他为了拓宽学校用书的渠道，让学生以低廉的价格读到好文章，推出了它。

章锡琛忆述出版开明活页文选的缘起时，直白这是“很有创造性”的项目，这缘于当时的国文课本内容“不适合”，有教师决定只教常规课本里的若干课文，其余篇章便从别的书籍里选材补充。也有教师索性不用现成课本，自主搜罗篇章之后，用铁笔刻写蜡纸，再油印分发给学生。但这种处理方式有三大缺陷。其一是油印效果欠佳，字迹经常模糊不清；其二是刻写蜡纸时，无法避免错字漏字等谬误；其三，这种课本与讲义兼用的教材处理方式，使学生既要购买课本，还得额外支付油印讲义的费用，对一般学生无疑是雪上加霜。因此，时人便有了单篇印刷出版的念头，既能让读者任意单篇选卖，也可让学校自主决定选用哪些活页篇章，再集体采购，可省却不少麻烦。这种由出版社编印单篇教材散卖的弹性处理，学子花两毫子便能解忧，一推出便受市场垂青。

上世纪二三十年代，开明书局之外，北新书局、广益书局与上海儿童书局都先后推出各自的活页文选，多家争鸣，蔚为教材市场上一道特殊的风景。作家赵景深有个趣味比喻：售卖活页文选的高高书架，全都分隔成许许许多小格子，每个格子都标注编号，像似药材店满墙放置药材写上药名的小抽屉。当学校下单采购时，书店员工就得“爬高上低”，有如药材店伙计又上又下拉开不同抽屉抓药一般。当年本地书局是否也闪亮过这番风景，我无所知。老报人潘正镭为文提过，当年他经老师指点迷津，上友联买下不同的单篇活页文选，替补了手中旧版课本所无的新篇章。

友联活页文选，由香港的友联出版社负责编印，是五六十年代为本地读书界所熟知的活页阅读产品。友联活页文选每篇文章末页的左下角，皆有如是字样：“友联活页文选第X号 本篇计X页 定价一角”。所谓“号”，即是每个单篇的出版编号，等如索引，方便查找。杨老透露，他所见的友联活页文选，最大的编号是六百有余。

活页文选犹如一条通往中华文学的高速公路，它厚古也不薄今，文采一路飞扬3000年。在物资相对匮乏的年代，活页文选是过渡的产物，它一石得三鸟，既活络了教材使用的弹性、普及了阅读，也纾缓了学习者的经济负担，是文化困顿时的神来一笔。