1960年代末，我经常和数个挚友前往千佛寺拜佛，祈求平安。当年，佛寺位于直落布兰雅附近的小山顶上，与旅游胜地花柏山遥遥相对。

那时，道路还没开发，交通极不方便。我们从大坡乘搭巴士，在巴西班让路的仙乐戏院前下车，左拐步上斜坡，翻越两个小山头，经过巍峨的世界佛教大学才到达目的地。整段路程需约一个半小时。

千佛寺面积不大，但颇为壮观。殿前挂着一面匾额，上书“教政共荣”四个楷体大字，似是名家手笔。大殿供奉释迦摩尼佛，造像庄严。寺内和寺外壁上贴满了彩色瓷砖。每个瓷砖上除了刻着一尊佛像，还有乐捐款项者的姓名。殿外则立着一座两丈高的大佛，常见信徒笑盈盈地站在佛像旁拍照。

佛寺住持是成元法师，60几岁，容貌慈祥。他每天身披深黄色袈裟，端坐在大殿柜台边的座椅上，手持佛珠，低首念经。若有信众请示，他会缓缓地用华语和他们轻声交谈。他过午不吃，持戒甚严，是一位得道高僧。

千佛寺远离尘嚣，环境清幽。礼佛后，我们喜欢坐在小亭里歇息，居高临下，俯览四周景观，迎着习习凉风，心情格外愉快。这里虽然没有暮鼓晨钟发人深省，但自有一股肃穆平和的氛围，助你清除杂念，净化性灵，积极面对人生。

由于佛寺位置偏远，平日香火并不旺盛，只有在每月的初一、十五，才有信徒三三两两，或开车或步行而来。不过，在卫塞节前后，这里却是人潮涌动，十分热闹。

卫塞节当天，殿外挂起彩旗，还搭建布蓬，摆设摊子，供应茶水和素食。诸多善男信女在僧侣的引领下，绕佛殿慢行数圈，三步一跪，五步一拜，非常虔诚。

1980年代中，成元法师圆寂。不久，寺中事务交由一位俗家妇女打理。1990年代初，千佛寺不知何故拆除，原址兴建公园。如今，我偶尔会去那里巡礼一番，回首前尘，心中颇多感触。