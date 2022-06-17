童缤毓：祝我，生日快乐！

其实，这不是我原本想写的主题。这个月一直忙拍戏，一拍就是两部，忙得有点喘不过气，还没想好自己要写什么。

今天，是其中一部戏的杀青日。拍完戏，踩点回家，发现刚好十二点，是我的生日。没错，就是本小姐奔四之前的最后一年。不想还不觉得可怕，屈指一算，我的天啊，我真是来到人间打滚了半辈子。

我的人生其实和我的文字一样，没什么逻辑，想到哪就写到哪。但很多人对我的第一印象竟然是：充满干劲，正能量满满，很懂得自己要什么的女强人。

说穿了，我只是很懂自己“不爱什么”。到了这个岁数已经不想勉强自己，想干吗就干吗，只是包装得比较有层次感而已，毕竟像我这样没什么过人之处，注定要在失败、跌倒的时候，伪装坚强地跟自己说：“留得青山在，不怕没柴烧……来日方长。”然后继续装作没事地走下去。

“伪装成长记”的人生

这一装，竟然就装了半辈子，而且也还真的把自己活成一个坚强有志气的人。毕竟，熟能生巧，不是吗？习惯了忙碌，习惯了坚强，习惯了冷漠，习惯了忍耐，还习惯了“人穷志气高”，偶尔在空虚寂寞冷的情况之下，我发现自己已经“不习惯”软弱。你可以说这是硬撑，也可以说这是“死要脸”，但不骗你，也许，就是这种不自觉的“习惯”，让伤痛变得没有想象中严重，让我总是能够与绝望和希望共存。

有时候，痛着痛着就习惯了，撑着撑着就坚强了，人生所谓“过不去的坎”，到头来都是一种情绪的释放。就像刚学走路的小孩，如果一跌倒，父母就急着去呵去哄，那他往后的每一步注定走得比其他孩子慢，因为他会用哭来宣泄痛的情绪，会把学习走路的时间浪费在刷父母的存在感上。所以当你越早发现，孤独和无助是一种生存的本能，也许这就是跨越障碍，走向成熟最快的捷径。

我暴露了自己的人生原来就是“伪装成长记”，但也没什么不好，至少在脆弱的同时，我有伪装力争上游的勇气。在寂寞无助的时候，我有伪装不屑嘘寒问暖的洒脱。有时候“伪装”真不是一件虚假的事，它就像是天然的保护色，只要懂得善用，就可以让你毫无违和感地在现实夹缝中求存。时间久了，历练多了，它也许就是你生命中不可多得的色彩。

回顾完毕，接下来我想要许个愿，祝福我下半辈子，可以继续伪装下去！

无论是真的也好，假的也罢，至少这一刻，我仍然觉得自己是幸福美满的。虽然工作有时候很累，交际应酬有时候很无趣，人生有时候很迷茫，昏迷的姐姐到现在还没恢复意识，可是只有继续伪装，我才有坚持下去的坚毅。如果有一天我失去了伪装的勇气，也许，我也会失去认为自己很快乐的能力。

谢谢我的伪装。祝我，生日快乐！