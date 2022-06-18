“贪念多的人，烦恼就会跟着来…”

星云大师说：分享故事：信徒问智者：“请问二八定律是什么意思？”智者说：“你可以把它理解为20%是有用的，其它80%是没用的。”信徒说：“怎么会这样？”智者说：“你注意一下生活的一切，通常，你认识的人80%是不常联系的，你买的东西80%不常用得上，你学的知识80%会忘记，你所担心的事80%不会发生，你的纠结和烦恼有80%也是没有意义的。”信徒说，真的好像是这样啊！

智者说：“这世上，人们习惯把日子过得越来越复杂了，因为欲望越来越大，于是要做更多的事、买更多的东西、取悦更多的人，整个人活在复杂的情绪当中。”信徒点头说：“是的，也因为这样，我们把自己搞的越来越焦虑。”

智者说：“生命中很多东西就算我们拼了命去拥有，大概率80%也会被我们浪费掉，所以我们应该做的是，别太在意得失，也别有过多的欲望，适可而止，学会减法，简单一点生活。我们的心性，越简单就会越自由。那颗藏在我们心里的觉悟种子，一直在那里安静地等着我们去发现。我们能把心静下来，简单地去体验，我们便会找到它。”

口渴

我们口渴了，喝一杯水，如饮甘露，继续喝第二杯、第三杯，不但不乐，反而痛苦。这无疑就是我们人生的写照。人生活着的最大目的，不是无止境地追求物质享受，而是追求快乐。但看看世人现在的快乐：有人以感官来娱乐自己；有人以从事艺术、文字的创作为人生乐事。然而，感官的享乐，来自外在，有滞碍性；艺术文字的创作，是呕心沥血的感情流露表现，但是很多时候多情反被情伤，带来的也有不快。

而我们要如何做到真正的快乐？那就要以“以空为乐”作为目标，那是有情而不为情役、闲云野鹤的禅悦，是物我两忘般若空的快乐。

人世上的恩怨情爱，会离我而去，而虚空不变，若能与虚空契合，则快乐绵长不断。世间的快乐有对待、不究竟，而空的快乐是超越有无、多少、苦乐的究竟常乐。

不沾

有了空的快乐，人情的冷暖淡薄，不能动其心；物质的匮乏贫困，不能挫其志；身体的疾病衰朽，不能伤其情。空的快乐至大至刚、无限富有，生命的内涵也必能无限的扩大、无限的深厚！

然而，大家要留意的是，空的快乐并不是要我们矫情排斥一切，如槁木死灰般地生活，而是依然看花赏月，不为花香所眩，月华所迷。所谓“百花丛里过，片叶不沾身”，以空为乐的生活是“犹如木头看花鸟，何妨万物假围绕”，这是一种能欣赏一切，染而不染的禅的洒脱生活。

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