“武力和暴力，就是用争來止争…”

星云大师说：分享故事：阿育王在还没有统一全印度时，是靠征伐、战争，才慢慢降服全印度许多弱小的国家。起初他自认为是个有功勋的国王。有一天，他出来巡视那些被他征服的地区，人民都接到指示要到街道两旁来迎接他。可是当他看到大家眼睛里射出来的光芒不是那么顺服，甚至还带有仇恨心，他意识到自己虽然统一全印度，却没有统一到民心。

后来，他决定一改作风，不再以征服者的方式来治国，反而用善法、慈悲，用仁爱、布施来解决大家生活上的困难。例如，史书就有记载，他在四边的城门上设置药品仓库，普施医药、诊疗，使印度免除贫病的威胁；在道路两旁栽植行道树、凿水井，以便行人消暑休憩等等。

之后，他再到这些地方访问，老百姓携老扶幼，集中到各个街道欢迎他。阿育王这时才感慨：用力量征服其他国家，是征服不了的；唯有用慈悲、仁爱来与他们相处，才能得人心。

驱动

战争的本质是武力、暴力所驱动的，一定是人的自私与执着在作祟。战争就是一种迫使敌人屈服于我们意志的武力行动，为了将我们的意志加诸于敌人身上，以获得本身的利益，不惜一切的运用种种军事战略、计谋来破坏敌方，解除敌人的战备武装，甚至攻心为上，击溃敌人心防。

战争的武器由最原始以手投掷石块，到发明锐利的弓剑，演变成火药枪炮，进而发展到飞弹火箭，时至今日，则有军舰、坦克、飞机、毒气弹、细菌弹、原子弹、中子弹、核子弹等。然而，战争的力量再大，终究大不过慈悲的力量。由慈悲所发挥出来的力量，可以克服世间一切的困难，无往不利，非战争武力所能解决。

唯有慈悲才能化解瞋恚，才能使国泰民安，天下太平。历史上，就有长生童子（印度古代城市憍赏弥国的太子）是以慈悲感动与其有不共戴天杀父之仇的加赦王，而收复国土。

礼遇

武力和暴力，就是用争來止争，这是不能止的，唯有能忍才能止争。世间上，小至人与人，族群与族群，团体与团体，国家与国家，结盟与结盟，最复杂繁琐的就是人际关系，有人的地方就有处理不完的纷争。静心思之，主要的症结在于缺乏尊重。

世间上亿万众生，这辈子与我们有照面机缘的是当中的少数，而见面又能相识者，更是微乎其微，这缘分岂容小觑？我们理应珍惜缘分，以彼此尊重礼遇来净化人际关系。如果国际上、社会风气都可以转暴戾为仁义，转刚烈为忠恕，这才是大众之福。然而世间一切许多外在环境都非个人所能控制，我们唯有把自己做好，把自己身边的关系做好，进而影响其他人，这也不失为慈悲之举。

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