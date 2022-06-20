“做人做事要多一些专心致志…”

星云大师说：分享故事：孔子前往楚国，路过一片树林，看到一个驼背老人，手里拿着一根长长的竹竿正在粘知了（蝉总科下的一科）。老人的技术娴熟，只要是他想粘的知了，没有一个能逃脱。孔子惊奇地问：“您的技术这么巧妙，大概有什么方法吧？”

老人说：“我的确是有方法的。夏季五六月粘知了时，如果能够在竹竿的顶上放两枚球而不让球掉下来，粘的时候知了就很少能够逃脱；如果放三枚不掉下来，十只知了就只能逃脱一只；如果放五枚不掉下来，粘知了就像用手拾东西那么容易。”

老人接着说：“你看我站在这里，就如木桩一样稳当；我举起手臂，就跟枯树枝一样纹丝不动；尽管身边天地广阔无边，世间万物五光十色，而我的眼睛里只有知了的翅膀。外界的什么东西都不能分散我的注意力，都影响不了我对知了翅膀的关注，怎么会粘不到知了呢？”

孔子听了，回头对弟子说：“老人所说的道理就是专心致专，本领就可以练到出神入化的地步！”

善始

人若心不在焉，则视而不见，听而不闻，那就会减低学习功效。平时，人们只想奴役别人，使用别人，其实自己都无法使自己专心，怎能有资格驾驭别人呢？人不能用心、不能专心，就注定他什么都学不成。

古往今来，大凡有所成就者，大多是用心专一、笃志前行之士。一分耕耘一分收获，春华秋实，这些是亘古不变的真理。有句话说得好：“心心在一艺，其艺必工；心心在一职，其职必举”，我们的时间精力在哪里，成就收获就在哪里，做人做事要多一些专心致志，少一些心浮气躁；多一些持之以恒，少一些朝三暮四；多一些善始善终，少一些虎头蛇尾。

无知

世界上只有一种药，能医治我们的衰退，那便是专心力行。在求知的途中，挫折与失败，是难免的遭遇，这时需要自己有勇气、有力量，克服困难，努力不懈，久读必能生趣，停读必使人厌，我们能精进用功，一分一秒的时间都善于使用，所谓专心，再加努力，则做事何患无成？

我们的学问要想有进步，也需要虚心下问，不可隐瞒，所谓“书有未曾经我读，事无不可对人言”，有话尽量坦诚的讲出来，不要拖拖拉拉的把问题藏在心里。因为在学习中，知之为知之，不知为不知，有不懂的尽量提出，不知道并不是耻辱，只要学，总有达到真知的一天，世界上最耻辱的事，莫过于把无知当有知。

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