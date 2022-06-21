点智慧：一头牛·人情味

“失去一头牛，要计较吗？”

星云大师说：分享故事：这年冬天，杰克从刚刚过世的亲戚那里继承一个大牧场。一天，他养的一头牛为了偷吃玉米，冲破几公里外农家的篱笆，最后还被农夫杀死。当地牧场有不成文的规定，农夫在这样的事件发生后，要找牛的主人说明原因，但农夫没有这样做。杰克知道后非常生气，要找农夫理论。去到农夫的家，农夫刚好不在，农夫的妻子招待他们入屋。杰克看到妇人消瘦憔悴，背后还站着四个很瘦的孩子。

不久农夫回来了，杰克本来就要马上理论，可农夫却热情地和他握手，还邀请他共进晚餐。这时，农夫满脸歉意地说：“不好意思，只能委屈你吃些豆子，原本有牛肉可以吃的，但是忽然刮起了风，看起来是很难准备牛肉了。”

杰克其实也吃了好吃的豆子和其它菜肴，晚上时分，农夫还邀请杰克留下住宿，因为外面的风实在大了，路并不好走。

第二天早上，杰克吃了丰盛的早餐后就回去牧场了，由始至终没提牛被杀的事。杰克的管工忍不住埋怨为何要白白牺牲了一头牛？杰克却笑着说：“是啊，我后来不想追究了，而且我并没有白白损失一头牛啊！我得到了人情味，牛再养就是了，但浓浓的人情味，却并不容易得到。”

上策

一头牛要计较吗？或许很多人认为得计较，因为牛值钱。然而，如果一人计较成性，他日后失掉的，可能比牛还多，这就不值得了。

人与人之间，好坏的计较、有无的计较、得失的计较、荣辱的计较，人生一直在计较，因计较而获得，也定会为计较而失去，该放手能放手，岁月积累下来，我们无形的得，或许还会比有形的物质，来的又多又可贵。

纷争纷争，只会不断地扩大人我之间的距离，增加对立，也让自己疲惫和难以招架；只有不计较，所谓“化干戈为玉帛”，才是人生道路的上上之策。

利用

人常觉得自己吃了暗亏，吃了闷亏，其实如果懂得，只要能看得开，吃亏就是占便宜。人生处处都想占便宜、争利益，天下哪有这样的好事？能把吃亏看成是消灾，当作是自己的修行，如此吃亏就是福报。

人生的修养，要能得之不喜，失之不忧，在得失之外，应该要看得更远，看得更长，何必斤斤计较于一时呢？想到吃亏郁闷时，我们何不转念，我们能够给人利用，也算是有价值啊！