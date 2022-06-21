如果你觉得英式下午茶很甜很腻的话，那么在伦敦你总能在下午茶里找到充满人文、艺术、历史和时尚的各种冲击。

恰逢英国女王伊丽莎白二世登基70周年的6月来到伦敦，来得还真是时候。大庆的日子，伦敦张灯结彩，红蓝米字旗迎风招展，举国欢腾确实有不同往日的风采。新开的伊丽莎白地铁线用皇家紫穿越古都：切尔西（Chelsea）、梅菲尔（Mayfair）街道上的世界名牌店、咖啡店、街心花园都特别有创意地用鲜花以女王为主题装点店面，成为市民和游客打卡之地。满街姹紫嫣红，创意装饰配合着各种花园午餐会，2022年春夏之交的伦敦如此欢愉，如此令人陶醉。想想也是，无论对英国人，还是这个世界上的所有民众，见证一位女王在位这么长时间，在任何一段历史，在我们的有生之年也并不常见。

女儿第一次到伦敦，无论如何是要尝试一下正宗的英国下午茶。说也有意思，欧洲地域不算很大，但饮食特点却也天差地别，法国葡萄酒、西班牙Tapas、德国啤酒猪脚、意大利披萨，英国当然就是“下午茶”。

标准的英国下午茶，来自英国贵族的传统生活：他们住乡下的大房子，像我们看到的《唐顿庄园》，早餐吃得丰盛，午餐相对简便（可能只是沙拉或三文治），晚餐大约在8点至8点半开始。傍晚四五点钟左右，人们就饿了——所以这时他们就喝下午茶。这种旧传统是对的，否则我每次纳闷早午晚餐中间还要加一顿下午茶是否太多了？原来人家这下午茶可以说是早晚餐，而晚餐的确非常晚。

不过一套英式下午茶可不同于我们中国人的点心，我看一顿下来，晚餐是不必了，小跑两圈倒有必要。它必需有的组成部分：茶、三文治、蛋糕与甜点。今年伦敦的下午茶怎么能少了庆女王登基的主题呢？伦敦文华东方与皇室家族的渊源可谓历史悠长，1902年女王父亲将酒店的正门从海德公园移至骑士桥，1918年为庆祝战争结束，女王和妹妹在这里出席了舞会，2011年威廉王子更在这里举行了皇室婚礼前的家族庆祝宴会。今年，酒店餐饮的主厨和甜点师使出了浑身解术从5月开始推出“The Queen's Platinum Jubilee Afternoon Tea at the Rosebery”。

听听这些特制糕点的名称：The Queen's Jam Pennies、The Kingdom Portrait、Royal Strawberry Tartle、Her Majesty's Chocolate Delight、The Crown、Traditional Battenberg Cake、Croquembouche Profiterole，每一道不仅有好听的王室主题名字，也色香味俱全，配合Champagne Bollinger和各款红茶，下午茶菜单的最后一页更详细介绍了皇家饮茶的各种规范和礼仪小贴士。下午茶的茶可以是锡兰茶、英国茶或中国茶，但永远应该是红茶，英国人不会在下午茶时间喝茉莉花茶。

英国茶叶委员会每年都会评出“年度最佳下午茶地点”，2013年的获胜者是白金汉宫附近的The Goring Hotel，获奖理由是：提供新鲜出炉，质量控制得近乎完美的司康（scone）：——足见司康在英式下午茶中的地位举足轻重。新鲜烘焙的司康，点上草莓酱和奶油，热哄哄甜滋滋，配上一口英式玫瑰花茶，穿越了岁月，似水流年！此时更应该欣赏一下酒店与王室多年来历史往来的展览：“If Walls could Talk”。

伦敦形形色色，大大小小的下午茶不胜枚举，如果说文华东方和丽思卡尔顿代表着传统和经典，那么各种创意下午茶更是这个城市的风景。梅菲尔的Sketch，粉粉的墙、粉粉的相框、粉粉的桌椅，目光所及之处都是粉色的，融化了不少少女心。别致的扇贝沙发，诙谐幽默的插画，特立独行的室内设计，让Sketch的David Shrigley's Gallery Restaurant为下午茶创造一种与众不同体验。

Sketch坐落在伦敦梅菲尔的一栋18世纪的建筑，曾经是迪奥（Christian Dior）总部，而现在，它是主人Mourad Mazouz将美食、艺术及音乐汇聚一堂的独特“场所”，Sketch的所在地。Sketch内有数家独立、营业时间不同的独立餐馆和酒吧：The Gallery、The Parlour、The Glade、The East Bar。

David Shrigley虽然最为人称道的是极具讽刺幽默感的漫画，但多才多艺的他在多种艺术领域均有建树，从插画到动画，甚至音乐都有涉及，善于用简单黑白线条道出人类存在的荒谬状态。Sketch的Gallery Room新的主题正是跟David Shrigley合作的，房间墙上挂满了他的手绘，就连瓷器都是他设计绘画的。开场先吃鱼子酱鸡蛋，整个口感很绵密的感觉，搭配乳酪条两根，简易中也有奢华的格调！如果你觉得英式下午茶很甜很腻的话，那么在伦敦你总能在下午茶里找到充满人文、艺术、历史和时尚的各种冲击。

一到法国，走得有点累，这里也有下午茶？不过一定是蜗牛和一杯白葡萄酒！