“在智培养增上…”

星云大师说：分享故事：信徒问智者：“我发现自己经常被人利用。”智者说：“每个人的成长，能够有被人利用的时候，那证明自己有价值，这有什么不好？”信徒不平地说：“什么叫印证我的价值？利用我的人，没有给我回报！”

智者说：“以自身的能力，做让更多人受益，这不正是我们最初的发心吗？你还需要什么样的回报？”信徒说：“这种话说起来容易，但发生在自己身上时，让人白占便宜，很不爽啊！”

智者说：“因果观告诉我们，一切的付出都会有回报，不过回报的方式会表现在各种形式，也许是经验，也许是友谊，也许是教训 … 总之，没有什么付出是不值得的。有被利用的感觉，问题出在你的贪念上。”信徒不服地说：“怎么又是我的问题呢？是人家占我便宜啊！”

智者说：“所以我说，这就是你的贪啊！你把自己的价值和金钱或者收益划上等号，你并没有真正地发心利他。”信徒问：“那要怎么做，才算是真正的发心利他呢？”

智者笑着说：“生活中你需要养智，做到因上努力，果上随缘，不希求回报，更不要因此产生烦恼。这些都是日常的修习，你继续努力吧！”

思惟

养智减烦恼，生活中可注意什么？四点参考：

一、观照力要清楚：看人、看事、讲道理，要有观照的力量，清楚、明白，不偏不倚。我们言谈处事有智慧的观照，就能正确无疑。具备了观照力，外境的五欲六尘就不容易登门而入，扰乱身心，正念也才能保持在分明的觉察中。

二、判断力要正确：我们判断善恶、是非、好坏，要依循一定的标准、道理，也就是要有法律性、普遍性和平等性，判断出来才会正确。它不是糊里糊涂的，不是某一个人说是就是、说非就非。有明智的判断力，每一步才能稳固，生命才不致迷惑。

三、思惟力要合理：世间一切人事物，并不是光看表面就能明了，必有它内在的道理；也不是光看一时，还要看它过去的因缘。所以，凡事经过合理的思考，前因后果、来龙去脉，都要考量清楚，才能掌握重点，也才能增学进德，增长智慧。

四、自信力要果决：一个人若不得办法判断、了解，就无法给予人指导，自己也生不起自信心。具足智慧，就懂得判断，信心就会增长，随之产生力量。有了自信力，对于是非判断，就会快速果决；有了自信力，困境当前，就会展现能力与信心；有了自信力，才能在毁誉之前，不改其志，肯定自我的能力与价值。

镜子

我们能懂得在“智”培养增上，生活自然过的比较顺畅，“智”如同镜子，自然光照毫无造作，正确如实而无伪饰，而这也需要我们能够心能时刻保持平静，不要为一点小事就生起无限烦恼。人情事故，追究源頭，都是來自于我们的內心是否管理得当，因此，管好自己的心最重要。