“运用资源，而不是为外物所役用…”

星云大师说：分享故事：视财如命的钱员外，积累了许多财富。但他不仅不行善乐施，对自己的家人也悭吝，甚至规定家人一天只能使用多少钱于日用所需。为了守好他的钱财，他把钱币换成金元宝，然后藏在一个个坛罐，再收在床铺下面的暗室。每天夜深，他总要瞒着家人，偷偷起床数着他心爱的黄金。

钱员外为富不仁的名声传递乡里。同族的长者苦口婆心地劝他：“金钱是身外之物，生也不曾带来，死了又能带去多少？你有这么多钱财，应该善用它，做一些有益社会大众的事啊！”长者的话没有开启他结缘布施的心，倒像是一记响雷惊醒了他，他想：“万一我死了，我的所有金钱岂不都要遗留给子孙，他们怎么可以平白占有我的心血财富？”

他决定拿出坛罐，在一块块金子刻上自己的名字，然后放回坛中，再把沈甸甸的坛子搬到屋后山洞，用石头堵住洞口，每天仍然不放心地去查看几回。几年后，钱员外因为疾病死了，但是一缕魂魄仍然舍不得黄金，变成一条蟒蛇盘旋在洞口，伸着长长的舌信，阻吓路过的行人，不让他们靠近藏有黄金的山洞一步。

乡民们不堪蟒蛇的惊扰，终于把牠捉住，挖开石洞，找出坛子，坛中每一块黄金，整齐地刻镂着钱员外的名字，在强烈的日光下闪烁着光芒，投射在蟒蛇汪汪的泪眼里。

突破

金钱是宝贵的资源，有智慧的人能运用资源，而不是为外物所役用。譬如故事中的钱员外，金钱对他不但没有丝毫的利益，反而成为一种枷锁，锁住了他的心灵。一般人不也是如此吗？求名，就被盛名的枷锁所囚，求爱，就被爱欲的枷锁所囚，求利，一生就在财富的囚禁下走不出框框。

欲望就是无形的枷锁，烦恼也是无形的枷锁。有形的枷锁，将来还有解除的期限；无形的枷锁，就像无期徒刑。如何突破？只要能时时心想利人，只要肯广结善缘，只要心怀慈悲、无计得失，心上的枷锁自然也会有解除的一天！

快乐

金钱有“能”也有不“能”，在能与不能之间有很多奥妙。金钱之所以成枷锁束缚，主要是因为当事人不肯放下。追求钱财的人往往会因钱财积累不多而忧愁，贪心者永不满足。可是，富贵有如浮云，我们生前枉费心千万，死后还不是空持手一双？倒不如懂得退一步，给自己的心灵一片可自由驰骋的广袤天空。我们时时保持一颗淡定的心，将金钱看作一种有用的工具，接济社会有需要的人，这也是在积集慈悲的内心财富。

我们要懂得，让金钱如水一样的流动，不要死守着自己的财物等死，对于金钱要能喜舍。金钱到了一个度时就只是一个数字，并不能给自己带来更多的快乐。