“光把脸孔整得好，不见得就是美…”

星云大师说：分享故事：印度有一位先生娶了体态婀娜、面貌娟丽的太太。太太美中不足的是长了个酒糟鼻子，这就好像一个失职的雕塑家，对于原本足以骄傲的艺术精品，少刻了几刀，显得突兀。

丈夫对于太太的鼻子终日耿耿于怀。一日他出外经商，行经奴隶市场，四周人声沸腾，出价抢购奴隶。广场中央站了一个身材单薄的女孩，正以一双泪眼，怯生生地环顾着四周。丈夫端详女孩的容貌…好极了！女孩脸上长着一个端正的鼻子，不计一切，买下她!

丈夫以高价买下女孩后，带着女孩赶回家门，想给妻子一个惊喜。到了家中，把女孩安顿好之后，以刀子割下女孩漂亮的鼻子，拿着血淋淋而温热的鼻子，大声疾呼：“太太！看我给你买回来最宝贵的礼物！我为你买了个美丽的鼻子，你戴看看。”丈夫说完，突然出其不备，抽出怀中利刃，一刀朝太太的酒糟鼻子砍去。霎时太太的鼻梁血流如注，鼻子掉落在地上，丈夫赶忙用双手把鼻子嵌贴在伤口处，但是无论丈夫如何的努力，那个漂亮的鼻子始终无法黏着于妻子的鼻梁。

可怜的妻子，既得不到丈夫苦心买回来的美丽鼻子，又失掉了自己那货真价实的酒糟鼻子，并且还受到无妄的刀刃创痛。而那位丈夫的愚昧无知，更是叫人可怜！

心生

整形的首要关切，当然是人身的健康，如果整形在身体上没后遗症，而且对增强人的自信心又是加分，那么个人的选择，应该得到尊重。然而，时下有不少爱美的人士，为了貌不惊人死不休，不顾皮肉之痛，不惜一掷千金，割双眼皮、纹眉、纹眼，大有人在；隆鼻、隆乳、隆臀，也不在少数。有人甚至深受庸医误诊之害，身体造成伤害。如果光把脸孔整得好，不见得就是美，我们内心的平静和智慧才是美。有句话说相由心生，如果心能快乐，痛苦、怨恨和不满就不会在眉宇间显现，那人的脸孔，又怎么能不美呢？

十业

我们的世间为有漏世间，有缺漏、不完美就是世间实相。人生有一点缺陷，可以激发我们向上向善的力量。为了一点可怜的虚荣，而加以破坏的话，是不智的行为。佛经上说：“复有十业。能令众生得丑陋报：这就包括：好行忿怒、好怀嫌恨、于父母无爱敬心、于贤圣不生恭敬和见丑陋者，毁呰轻贱等等。复有十业，能令我们得端正报，这就包括：不嗔、施衣、爱敬父母、见丑陋者不生轻贱等等。

我们能以此在生活中修行，当自正心正念，念念警觉，必得相好。