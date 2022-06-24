风起了

有些假想线若一成不变，好的也会变不好的。

用人间世界的人际关系和生存规则编排满天星斗是古人的想象力。西西的小说《钦天监》谈星宿固然精彩，描绘“假想线”，留白处静水深流。

小说的前三分之一，细致地描绘主人翁周若闳在钦天监上课的情节。除了认识头上的星星，钦天监的学生文理科兼修，学天文与数学也从古文经典中学习地理、科学知识，还要练书法，让人联想到现代教育推崇博雅教育（liberal arts），培养通才的教育理念。

假想线，即虚线，是地理概念。小说中的钦天监老师这么介绍：星星的组合，假想线串起七颗星星，形成古代舀酒的斗形的北斗星；时间的存在，把一日一夜分成六十段，在时钟面上画上一条一条的假想线代表时间段，看不见的光阴从此有了具体的标记；地球上的位置分布借助纬线经线假想线，使看不到摸不着的轻而易举便可标记出来。

由此推演，世界存在着数不清的假想线，不限于时空概念，还有文化、精神、道德、价值观念种种隐形的线。老师传授完知识，不忘启发学生更深入地思考——“世间的假想线又是否总是好的呢？”

周若闳与玩伴容儿分享课堂所学，容儿小小年纪已经发现假的线比真的线多，而且很多是不好的假想线——例如女孩不能像男孩一样上学，这是不平等的假想线。容儿生长在医学世家，凭着个人的好学与努力长大后成为深受病人信赖的女大夫。她还发现，中医西医也是一道假想线，既然不同肤色、信仰、文化背景的人可以生同一种病，中西医学自然可以互相借鉴。

小说第一层是写中国古代天文地理，说故事的时间点选择明末清初，里层包含了西方传教士来到中国传教，不同教派的分歧与争议——中国祭祖祭孔的传统礼仪是否与天主教教义相容？周若闳认为“礼仪之争”也是假想线的问题。

21世纪人人都可以借助社媒平台发声，假想线满天飞。《小王子》里的狐狸说“看不见的东西才是最重要的”，相对单纯的人联想到的是美好且珍贵的东西，但是偏见、歧视、暴力也是看不见的。我们会为小人物战胜先天局限，逆转胜而喝彩，但是对于那些被出身、环境和天生的脆弱束缚的人会不会认为是他们不够努力呢？以成败评论一个人的付出，这是不是假象线的问题？

暴力让人受伤流血，但制度暴力、语言暴力、权力暴力、性别暴力、性暴力……种种隐形暴力杀人不见血，能因为没有更多受害者站出来揭开伤口，而继续被忽视，甚至怀疑、打压受害者。这是不是假想线的问题？

作为相对标准的贫困线也是一道假想线，可用作制定扶贫政策的参考。世界银行更新了贫困线的认定标准，中低收入国家的人每天凭少于3.20美元 （约4.40新元）过活，或中高收入国家的人每天少于5.50美元（约7.60新元）应付最低生存所需就是生活在贫困线下。各国制定贫困线的参考要素不一，怎么评定哪些是满足最低生存状态的要素？同一条假想线也有正反两面，甚至更多面。

负能量的假想线何其多，生逢乱世选择看见并面对，不只是要鼓足道德勇气，还需要寻根究底的好奇心。

《钦天监》接近尾声的高潮是康熙皇帝命令钦天监绘制长城全图，考察队伍以蓟州镇山海关为起点，甘肃镇嘉峪关为终点做实地考察。长城沿途山河壮丽，但随团的西洋传教士的联想却是“一个国家这里那里堆起了这许多的墙……像伤痕。”又说“海禁，不就是海上无形的长城？”

读到这个部分，我想到的是称为无形长城的互联网防火墙。有些假想线若一成不变，好的也会变不好的。