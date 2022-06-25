点智慧：生命究竟为何？

“生活中奉行三好四给…”

星云大师说：一直被尊奉为至圣先师、万世师表的伟大教育家孔子，临终前对弟子说：“我一生为了让大道行于天下，努力求诸仁义，探究天意，可惜我并不懂生命这两个字；直到生命最后一刻才忽然有所悟，原来道自本性，天即运命。”他发现世间所有的道理，都在生命之中，可是过去不懂这个道理，因此自觉行事有所扭曲，直到最后一刻虽然有所悟，可惜时间不够了，他遗憾自己无法看到大道行于天下，所以无限感慨的说：“人拗不过的，就是自己的生命。”

另外，二十世纪最负盛名的英国政治家邱吉尔，这么一位叱吒风云的历史人物，当他晚年从国会退休后，忽然感觉生命失去了重心，日子过得并不如意。后来美国为表彰他的成就与贡献，颁发给他荣誉公民的荣衔，他在致词时回顾自己一生走过的路，忍不住慨叹说：“我一生曾经取得过很多成就，但到头来却是一场空。”

培福

生命究竟生从何来、死往何去？这个困惑人类已久的千古谜题，确实不容易解答。各个正信宗教有解答。佛教认为，佛陀所证悟的缘起，其实已明白地告诉人们，三世轮回，生命就是彼此相互关系的存在。而其它诸如中道、业力、空性等道理，都能帮助人们认识生命的本质、意义和希望。所谓的”慈悲喜舍、惜福结缘、惭愧感恩、发心立愿”，乃至“布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧、利行、爱语”等六度万行，能够落实在日常生活中，一者自利，同时利人。

我们可以在生活中奉行三好四给，以身做好事、口说好话、心存好念来净化身口意三业，以给人信心、给人欢喜、给人希望、给人方便来服务奉献；透过自觉的生活实践，不断培福修慧，有朝一日彻底转识成智时，就能找回自己的本来面目，证得自己的真心本性而见性成佛，这就是生命的究竟圆满。

善法

同样在过生活，有的人不善于处理，因此不但不能活出生命的意义，反而成为引发烦恼的根源。要在根本上处理这个问题，就要由善法来指导。我们不但要重视一时的财富，更要重视永久的财富；不但重视现世的财富，更重视来生的财富。广义的精神财富，例如：健康、智慧、人缘、能力、信用、口才、声望、名誉、成就、历史、人格、道德等都要重视，这些无形的财富比之有形的财富更好。

我们也要能善用金钱来弘法利生，其功德比装穷学道更大，更有意义。合于正业、正命的净财，应是多多益善；只要能对国家民生、对社会大众、对经济利益、对幸福快乐生活有所增益的事业，大家都应该去做。

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