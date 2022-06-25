没有他们，如今也没有我，此刻自己的存在，也像在梦中——花开美好，花落如梦天涯。

偶尔会记起父亲的一箱书。是摆在后房的杂物里，那时寻出来，原来一大堆旧武侠小说：古龙早期作品《孤星传》《护花铃》《彩环曲》……当时比较看得下去的是《浣花洗剑录》，书名什么录的，极像我喜欢的梁羽生，他也有一部《冰河洗剑录》，顺便追看的原因不过这是《云海玉弓缘》的下集。很多年之后，只要看到旧版的武侠书，就觉得亲切无限，仿佛老去太阳依然存在，陈旧日光是金色微波悠然的熨平了内心激动。无端的觅得小薄本《霹雳蔷薇》，封面云君手笔的古装人物，剑客侠女，别来无恙，不是徒手衣袖挥动，便是持剑纵身运功飞在半空，永远停留在时空里。后来看到一小册《飞凤潜龙》：封面是浅桃套色，小小洞房，新郎背着门，屋内新娘坐在床上……戏剧性不绝如缕，记得是她当夜要他去杀一个人，似乎试探他是否属于间谍细作。日后看到一部旧得不能再旧的《素手劫》，书皮残破，依稀看见一男一女劲装打扮，劲装就是身披斗篷，手腕束紧，背挂刀剑，底下有老妪倒地，顶上有大片蜘蛛网，气氛诡异，恍若离奇情节进行中。父亲书箱里书影真身拼凑，缓缓回归了。如今其实不大看武侠小说了，手头收集的不过是累积回忆的证物——以前不懂惜物，父亲代写的请假便条随处弄丢，他的字写得好，我的绝对是鬼画符。后来有本民间通俗故事书，背面他写着：岂能尽如人意，但求无愧我心。也就留到现在。另有一本《宋词选》，内页也有他签名，笔力遒劲，见字则思人，不胜低回。