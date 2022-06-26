“生活中，我们的心门要开关自如…”

星云大师说：分享故事：富豪因为朋友有急难，必须远行去帮助，于是交代家中奴仆：“我不在时，你要好好看紧门户，并且把草寮里的驴子绑好，不得有闪失。”

主人走了后，奴仆日夜不休地守着门户，不敢怠慢。恰巧邻村举行祭祀，请来了技艺精湛的乐班表演，邻人竞相前往听戏取乐。奴仆的朋友来邀请他前去同乐，奴仆虽然很想去，但是一想到主人的嘱咐，面有难色说道：“主人临出门时曾经指示我，要把门好好守住。”

朋友听了，仍然锲而不舍地劝诱他，奴仆经不起朋友一再邀请，突然拊掌大喊：“我想到好办法，我只要把门卸下来扛在身上走，把驴子绑在腰间跑，就可以和你一起去玩乐了。”奴仆说完，毫不迟疑地把两扇大门拆卸了下来，用绳索小心翼翼地系在驴子的身上，再把另一头的绳索绑在自己的腰际，然后欢喜地和朋友一起进村，通宵达旦尽兴玩乐，彻夜未归。

奴仆走后，留下乏人看管的门户。半夜，宵小跑来偷窃，一看，富翁家门户大开，于是放大胆量，把细软值钱的东西，塞满鼓鼓的一大布袋，然后从容地逃逸。

富翁办完事赶回家，一看家里财物被洗劫，悚然大惊，把奴仆传来询问。奴仆说：“主人，你是曾经交代我要把门守好，把驴子照顾好，因此我出外时，也不敢忘记把门和驴子随时带在身边啊！”主人气得大喊道：“我要你守好门户，就是要你把财物守护无失呀！”奴仆竟如此辩解：“您只叫我把门和驴子守好，你并没有叫我看管财物啊！”

明事

世间上，有很多人讲究秩序，讲究道理，但是也有很多人事理不分、利害不明、轻重不知、是非颠倒，像“养马种田”、“削足适履”，这种本末倒置、搞不清目标、错乱次序的人，在世间多得不胜枚举。在我们的朋友当中，也有揠苗助长的愚人，在生活中重复邯郸学步的谬误，甚至有的人执指忘月、刻舟求剑，这种错乱事理的愚人，不会少见。

我们要做到的，就是明事懂理，知道做事的目标是什么，明白生命的意义是什么，因为世间一切事都离不开前因后果，否则违反因缘顺序，本末倒置，人生的损失就大了。

本分

人生最大的误差就是，不能明白无明执着就是烦恼的根源，在世间生活一味追求纵欲享乐，却不明正信修道就是法乐，还认为这是苦事。人生外表形式的两扇大门重要吗？时间一久就会损坏，重点是要守住和发掘含藏无限宝藏的无形心门，而生活中如何让我们的心门开关自如：真善美不拘，贪嗔痴不应，就取决于个人的智慧了。我们能时时守好自心，谨守本分，不要让心有放逸的机会，这就是修行。

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