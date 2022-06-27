点智慧：善良是一场轮回

“一心开二门…”

星云大师说：分享故事：2008年汶川地震发生时，覃玲刚刚高考结束。因为地震，她家中房屋被毁，一家人只能寄住邻居家。父亲残疾，母亲多病，家里还有两个妹妹，全部的希望和压力，都压在她的身上。当时在四川抗震救灾办公室值班的谭正华，了解到情况后决心帮助她。

谭正华知道覃玲的心愿后，先是建议她报读川北医学院的临床医学。在入学第一年，他还为她筹集7000元的学费。覃玲念大学那5年，谭正华一直在帮助她们一家人，不仅给覃玲寄一些生活费，还资助她的两个妹妹读书。

就这样过去11年。2019年3月19日，谭正华正在开会时突然晕倒，送医检查发现蜘蛛膜下腔出血，推断可能是脑部动脉瘤破裂，病情严重，甚至有生命危险。

当时医师建议谭正华转到大医院治疗。这时已经是一名眼科医师的覃玲，得知后急忙协调华西医院，帮忙办理谭正华的住院手续。当时谭正华的妻子在外地工作，加上谭正华的父亲是文盲，所以整个过程中，覃玲及丈夫寸步不离地陪同谭正华检查、手术，并签署病危通知书，直到确认谭正华已无大碍后才离开病房。

谭正华因及时得到救助，从鬼门关逃过一劫，病情也逐渐稳定下来。他感叹：“11年前只是帮助覃玲读书，11年后她却救了我的命。”当初无意种下的善因，在相隔11年后得到善果。

上天

人要如何培养慈悲善良的心？就是要有利他的精神，不但别人有难时，主动给予协助，甚至凡有所做，都要能想到可利益别人。一个心中有人，乐于助人的人，必是慈悲的善心人。 世间因果自有定律， 善良的人，肯定自带幸运光芒，吃亏上当上天给补偿，被人欺负上天会呵护。

经上说：“一心开二门”：一是心真如门，代表善门；一是生灭门，代表恶门。所以，天心究竟是善是恶？人间确实一时很难明了，但假如我们能了解天心就是因果的道理，我们就会明白，在因果天理法则之下，一切都有公平的交待。

磁场

人若失去善念，远离善行，身边的负能量磁场将会吸引越来越多的情绪垃圾，也会吸引引同样带着负能量的人。当我们哀叹命运不公时，我们要明白，一切都是自己吸引来的。

人的磁场是看不见的，但这种力量巨大，每个人身上的这种磁场无时无刻不在影响着人生走向，而爱就是宇宙间最强大的磁场，因为它和宇宙和谐一致，爱是我们身上正面的磁场，只有发出爱我们才会吸引爱，所以不要只爱我们自己的那个小我，要爱周围所有的人，爱你的朋友、父母、亲人和同事，爱地球万物，一花一草；我们发出的爱越多，积聚在宇宙间爱的磁场就会越大，同时收获的爱也就越大。