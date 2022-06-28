“内心敢于承担，就能经得起吵闹的环境…”

星云大师说：分享故事：药山惟俨（唐代禅师）问弟子高沙弥：“听说长安（西安的古称）很热闹？”高沙弥说：“长安很热闹，但我的心很平静祥和。”药山问他：“你这个境界是从看佛经得到的，还是向老师请教以后得到的？”高沙弥说都不是。药山又问：“很多人跟你一样，不看佛经也不向老师请益，为什么他们得不到？”高沙弥答：“不是他们得不到，而是他们不肯承当。”

故事寓意：我们如果要在闹市中仍然能保持平静祥和的心，这是来自观念的认知和修行的功夫。我们唯有从观念上时刻提醒和勉励自己，同时在内心的训练上经常注意心中的平静与安定，二者相辅相成，就能在更长的时间中处于心平气和。

热闹

一个人在年少时，喜欢热闹，哪儿热闹哪儿去，那是因为他们精力旺盛，哪儿一有热闹的事，心马上就纠扯起来了，非要去看一下。可到年纪大了，人应该变沉稳，内心要趋于安定，懂得闹中取静，有了这样的本事，就能一心一意专注当下，放在家庭和事业上，如此就是给成功打下厚实的基础。

只是，有一些人或许懂得这些道理，但身口意行为都常常显示出高傲、计较和两舌，这便是不愿有所承担，不肯把道理从内心加以体验和实践。高沙弥就能做到，所以在任何情况下，他的心都是平静祥和的。

愤怒

倘若一个人心怀壮志却经不起别人的吵闹，禁不住外界的诱惑，自然也就会被困境所缠绕，彼时再来论成功与否，只怕也是痴人说梦罢了。所以，我们要想有一番作为，就一定要经得起尘世间的烦嚣，心无旁骛。不要被外界的事物影响了自己的心智，干扰自己对成功的追求，埋头做自己想做的事和该做的事，这样的人往往更容易成功。

人有七情六欲，其中怒是我们最常犯的，也是对我们的伤害最为严重的。我们要明白，愤怒对我们百害而无一利，它会让原本就不好的局面变得更坏，所以说生活中不管发展如何，生气时我们要先忍之，不要轻易表露出来；真正有能耐、能成大器的人往往喜怒不言于表，把一切外来的负面影响和自身不好的情绪都看作自身的逆增上缘，这也是我们“闹中取静”最浅显的道理。