房间絮语

吃饭这回事，原来无非只是反复调弄再反复清洗的事；人生这回事，也无外是一场无事生事尔后再息事的过程。

洗碗洗盘洗碗筷，不知有多少人视之为乐事，应有更多人视之为苦差。喜好煮饭做菜的人们，愿意花大半天的时间在厨房忙碌，精心烹煮，在火光中挥洒自若，一身油烟，呈上菜肴，笑嘻嘻看着人们地把一桌饭菜吃尽。花费大力，吃的过程却不到半小时，喜好做菜之人应都很懂得享受当下。但酒醉饭饱以后，想到要清洗碗筷，洗刷油锅，他们便愁眉苦脸了。

这时便需要喜欢洗碗洗盘洗筷之人上场了，这些人对着厨房水槽里满满的碗碟，豪气顿生，带着“且看我如何收拾这一局”的决心，扭开水龙头，沾点洗洁剂，或刷或抹，或擦或搓，或浸或浴，或冲或喷，竭尽所能除污去垢而后快之。渐渐见到碗碟匙筷在眼前恢复其本来面貌，再见它们淌着干净的水滴，再见它们整齐排列好，往往让人感觉清爽，心情轻松，浑身仿佛也轻了几分。倘有余力，可再好好擦净炉灶，或是干脆把厨房地板抹一遍，便大功告成矣。喜好弄菜的人最好能够遇上喜爱洗碗的人，两人一煮一洗，自是佳事。

吃饭这回事，原来无非只是反复调弄再反复清洗的事；人生这回事，也无外是一场无事生事尔后再息事的过程，真是令人沉迷又全然不自知的厨房人生。

但还是很多人不爱清洗。小孩子模仿大人，只模仿煮饭炒菜，从不模仿洗碗洗筷。从前在工作室外，总听见阵阵的乒乒乓乓之声。从窗外望出去，楼下是后巷，是餐馆后门所在，那些乒乓声响，是餐馆厨房内伙计们清洗碗碟发出的清脆声音，像风铃叮叮当当，却更有节奏感。洗碗是充满身体感的活，有其节奏，餐馆的伙计们把洗碗洗得犹如敲击乐团的演奏，可见心情佳，可见餐馆的工作氛围佳。

我洗碗时，曾被人嫌慢，想那嫌我洗碗慢的人如此性急，洗碗时必然是奏出如狂风骤雨振奋人心的敲击乐吧。我不曾听自己洗碗时奏出什么曲调，但洗得慢吞吞，听起来也许像绵绵细雨落屋檐。在路上行走，常常会听见身后一阵“咚咚咚咚”的脚步声，又急，又狠，于是自己也不自觉地加快脚步，心跳随之加速，不知不觉，配合上了那某人的脚步，遂发现，身边路人们的步伐节奏，也都加速，如急流奔走，直到那某人忽然转了个弯，那“咚咚咚咚”的步伐远去，众人仿佛松了口气。心里节奏是有影响力的。

喜爱洗碗洗地，或许是有洁癖，忍受不了脏与污渍，总要见其一尘不染，方才甘心。但少年时野外露营，服兵役时在林中受训，也有过好几天不洗澡的经历。当时席地而眠，身上衣裳被汗水浸湿，在烈日下晒干，复又被汗水浸湿，如今想起，历历在目，滋味犹存。听说有一种肥皂，无需用水，也可令身体洁净，适合露营，不知效果如何？但那种满身尘泥，浑身污垢，满林乱窜的滋味，却叫人有另一番无可言喻的滋味，仿佛接近人的自然状态，仿佛即便全身臭烘烘地，也被大自然接纳了。

到了夜里，月光洒在大地上，所有的花和叶子、野猪和蜘蛛、蝼蚁和我，都一起享有洁净如银的月光。宇宙对我们一视同仁，没有高下美丑贵贱荣辱的喜恶之分。泥泞来自大地，我们浑身沾满泥泞，哪里是“脏”了？我们制造出来的化学垃圾与核废料，我们抛入外太空的卫星残骸碎片，才是脏天污地，我们却洋洋得意。我们何时能够拿出一股狠劲，对着我们亲手制造出来的垃圾，抱着“且看我如何收拾这一局”的决心，一鼓作气去清理一番？

逗猫玩时，或是把猫抱抱蹭蹭一番以后，猫总会迳自离去，到别处坐下，自理毛发。猫是清洁大使，是时候奉猫为尊者了，对于我们这颗无知且处处皆有盲点的心，我们或许也应时时“清洗”一番，刷刷擦擦，带着“新”情，时时重新开始。

猫儿理毛，也有舒缓情绪，促进血液循环之作用，也是为了清理残留在身上的人类气味，还原猫自身的气味，颇有明心见性的禅宗意味，难怪习禅者总爱猫。凡夫如我，便是在尘世打滚，沾一身风尘，又无端端地去拂拭，生命反正是由白雪洗净了惨黄再由春色染绿的过程。