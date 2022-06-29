“远离对外境的执取…”

星云大师说：分享故事：美国一名大学教授有一天要去演讲，主题是“人跟外在世界的相互关系”。教授在准备资料时，他那五岁的小孩在一边跑来跑去，他实在受不了，就随手在旁边拿一本过期的杂志，看到一个世界地图，就把世界地图撕成20几张碎片，拿给孩子，说：“如果你能够把地图重新拼起来，我就带你去玩。”小孩没有看过地图，教授心想拼地图至少能让孩子1个多小时不要吵到他。

结果不到半小时，小孩已经把地图黏好！教授一看，世界地图拼得非常正确。教授就问孩子：“你是怎么做到的？”孩子说：“很简单，地图我看不懂，但地图背面有一个人的相状，我就把人的头、身体、脚、四肢黏起来，地图也就完整了。”

教授就此得到启发，人跟外在世界的相互关系，指的就是人心，只要调适正确，外在的世界当然也就正确；能掌握我们自己的心，我们就能掌握整个外境，因为我们的心境，会决定我们的处境。

执取

所谓识，即认识、分别。例如我们的眼睛具有认识形相的能力。我们的耳朵能认识声音的高亢低沈。我们的鼻子可以认识香臭；我们的舌头可以分辨酸甜苦辣；我们的身体可以感触到柔软、坚硬等。眼耳鼻舌身等五种了别识，必须依靠眼、耳、鼻、舌、身等五根，对外攀取色声香味触等五尘。

还有所谓的第六意识，与前五识不同，可以普遍地去攀缘一切法，看得见的、看不见用心想的、追忆过去的、憧憬未来的，第六意识都可以去推度比较，作种种想像分别。它也可以和前五识共同去攀缘外境。

唯心识观就是要我们远离对外境的执取，不要管外境怎么样，我们就观想这外境是一念心所变现的，它没有好坏，它只是一个因缘的假相。能做如此想，我们在遇到逆境时，当然也就不会认为那是逆境，能以平常心应对。

泯除

分享故事：医生想了解心的力量有多大，于是他在监狱里找到死刑犯，对他说：“砍头或枪毙的死法都痛苦，现在如果我为你打一针慢慢地抽血，血抽完你就会自然地死去，你愿意吗？”死囚答应。医生就不时凑近死囚耳边告诉他：“你的血已经抽出五分之一，脸上已失去血色”、“现在你的血已抽出五分之四，脸色完全惨白！”

死囚紧闭双眼，听着医生的描述，心想：“我的血快要流干，我就要死了。”最后他真的死了。事实上，医生并没有抽出死囚的血液，只是在死囚的耳朵旁放置水桶，并且接了一条水管，水流入桶中发出响声，彷彿血液答答的滴落声，而他自己把听到的暗示，在心中造成宛若真实的景象，他完全被自己心识的作用吓死了。

心识的力量可以穿透时空，造成无缚无执的感应。用现代科学知识来解释，心识的力量就是脑波，可远可近。如果我们能够泯除心识的虚妄分别，视而不见，听而不闻，则能如实地了悟世界的实象，不为纷乱动荡、光怪陆离的现象所迷惑。