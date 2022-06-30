点智慧：心识一起了分别

“以心转境的好方法…”

星云大师说：分享故事：明代莲池大师，以善用心力闻名，据《高僧传》（成书于南北朝，记录起于中国东汉佛教僧人的史料）记载：明神宗万历十六年，夏秋之间，杭州府城及其附近村廓发生了大瘟疫，日毙千人。杭州太守余良枢召集了全州医生急救，都无法遏制疫疠流行，不但处处尸陈，连医生都一个个倒下，官府束手无策。

就在满城哀号呻吟时，有人献策：“只有请云栖寺的莲池大师，用念佛诵经来禳除灾凶了。”话一出，立刻有人附和：“他曾以愿力驱虎、求雨，都能实现，那么，以愿力来禳疫，或许能救满城生灵呢？”

余良枢于是诚心诚意斋戒沐浴，请莲池移驾杭州灵芝寺，将一切苦境相陈。莲池听后说：“这是仁心仁术，心宏愿大，疫疠是可以禳除的，因为誓愿和修行并作，在太守方面发誓愿，在我个人方面作修行，两种心力合而行之，自然可以成事。”

于是立刻搭盖法坛，以莲池为主坛，领导云栖、灵芝两寺法侣及许多善信，进行禳疫袪疠的法会。说也奇怪，法会举行不过片刻工夫，回城来报死而复甦的病人已有多起；又一会儿，一些辗转床第奄奄一息的人，忽然呕泻俱止；不数日而杭州府城疫疠全消，四境哭声俱息，成就了以心转境的无上妙法。

妄识

宇宙万法本来是如如不变的，但是心识一起了分别，一切山河大地在识藏里的变现就不一样了。心情愉快时，天上一轮皎月真是诗情画意；行窃的小偷看到天上的明月，非常的讨厌，反而怪月儿不作美，破坏他的好事。假如一个是你心爱的对象，会觉得他比西施还要美貌多情；假如是你不喜欢的人，彷彿母夜叉般地面目可憎。同样一个人，有了爱意，就觉得对方美如天仙；没有爱意，甚至由爱生恨时，觉得对方奇丑无比；既无爱意，也无恨意，觉得对方只不过是个相貌平庸的普通人罢了。

一切的境界由于心识的分别作用，而有美丑、好坏、优劣的种种差别。如果我们能善于调伏自己的心识，再痛苦的事，也能逆来顺受甘之如饴。譬如站立良久，两腿酸麻，没有座位可坐，原本很辛苦，但是只要我们心甘情愿，一切也就不以为忤了。因此，如何转妄识为智慧，是解脱的重要途径。

熄灭

你看看很多人，一看心就发现糟糕了，原来不是人啊！里面贪嗔痴一大堆，所以我们应该熄灭贪嗔痴。贪嗔痴灭了，那慈悲喜舍生起来了吗？如果没有生起，要令它生起。我们不时要修习，把眼垂下来，耳朵关起来，观自己心，生惭愧心，然后灭贪嗔痴，这样一点一滴修来，一辈子如一日。

众生心跟善法之间就一个迷和觉的区别，距离没有多远。迷就是众生，一念觉就是成佛成圣，当然更多人能做到的就是渐渐趋向真善美，而重点没有别的，就是转变心识。