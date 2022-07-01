“神通更会助长人的无明…”

星云大师说：分享故事：师兄弟决定各自远行，希望学习神仙之道，两人还相约，将来聚首再互相切磋。师兄性喜神奇怪异，拜了五通仙人为师，学会了天眼、天耳等五种神通，并且时常行走人间，显现神通，赢得万人惊叹膜拜，俨然一代教主。师弟本性恬淡知足，皈投在佛教僧团，每日诵经念佛，作务修福，以能助人为乐。

20年过去，一天，师弟奉住持命令，过江要到对岸小镇为信徒祈福，就在江边碰到了师兄。师兄就问：“这20年间，你遇见了什么名师，学了什么法术？”

师弟淡淡地说：“我没有学到什么法术，不过是学一些佛法，平日搬柴运水、闲来看看经藏，保持平常心而已。

师兄一脸鄙夷的神情，说：“原来你什么都不会。”师弟反问师兄学到什么？师兄说：“无论多么遥远的地方，我只要运用天眼通都能一目了然；相隔多少重的墙壁，我的天耳通都能听到；说起我的神足通，那更厉害了，不管江河大海，我都能自在飞跃，如履平地。你要不要见识一下？”

师弟报以轻笑。这时，只见船家摇着橹桨，慢慢划到了岸边。师兄撩起道袍对师弟说：“我先走一步。”师兄随手摘下一片嫩叶，抛向江波上，双足一蹬，脚尖轻踩着叶片，凌波渡到彼岸。师弟唤来船家，跳上木船，缓缓地荡去，木船慢慢地靠岸。这时，已经到了岸边的师兄，不等师弟站稳，便迫不急待地问：“怎样？我刚才的神足通你以为如何？”

师弟付了五分钱的船资给摆渡老儿，然后对师兄说：“你修了二十年的神通，我只花了五分钱一样可以渡江。神通究竟何价？个中的道理不是至为明白吗？”师弟的话如雷鸣般撞击着师兄，师兄无言以对。

不当

科技昌明的现代人，每天不是正在享受神通的生活吗？电话千里传言譬如天耳通，电视屏幕如见其人就是天眼通，飞机翱翔天际就是神足通。我们如果有了神通生活反而不自在，譬如有了他心通，别人对我的好恶毁誉，心知肚明，日子就过得不逍遥了；有了宿命通，知道自己的大限即将来临，寝食难安，日日如服刑，这又有什么好处呢？况且，有了神通，固然能惩奸济弱，但如果使用不当，也足以危害社会。

德化

世间上各种力量之中，最大的力量并不是神通，而是行为的力量，也就是业的力量。知道业的力量无可逆转，我们就要重视因果观。

佛陀的弟子中，俗称长眉罗汉的宾头卢颇罗堕尊者，有一次对信徒大显神通，佛陀知道这件事后，对于尊者这种哗众取宠的行径，非常不高兴，训诫他说：“我的佛法是要用道德来感化他人，用慈悲来救护众生，而不是使用神通来炫惑大众，迷乱百姓。”

只有道德才是取之不尽、用之不竭的宝藏，德化的人生比神通更为崇高。