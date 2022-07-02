“害怕的事情太多，活在不安中…”

星云大师说：分享故事：年轻人想在社会上有一番作为，可是，他生怕遭受失败，于是跑去向苏格拉底（古希腊哲学家）请教。苏格拉底对他说，不妨一起去散步。他们来到一片果园，在一棵挂满果实的树枝上，站着许多正在觅食的小鸟。

苏格拉底指着小鸟对年轻人说：“鸟儿们高兴地在枝头上跳跃，有的树枝很结实，有的却是已经枯萎的树枝。如果枯枝突然断裂，站在上面的鸟儿会不会随枯枝一起掉下来？”

年轻人说：“当然不会！鸟儿有翅膀，它们会飞走。”苏格点头说：“是的，一只站在树上的鸟儿，从来不担心树枝会断裂，因为它相信的不是树枝，而是它自己的翅膀。同样成功的人也从来不害怕挫折和失败，在他们眼里，挫折和失败就像断裂的枯枝，但只要内心奋斗的信念不倒，就像鸟儿有一双翅膀，能一飞冲天。鸟儿知道树枝不可靠，奋斗会带给它最大的安全感，人也一样。”听了苏格拉底的一番话，年轻人犹如醍醐灌顶，豁然开朗。

理直

人生应有很多不怕的时候，四点参考：

一、理直不怕舆论偏：当我们遇到偏见、不讲理的人，即使再多的道理也没有用。不过，理要能尊重别人，世间一切想让别人完全依顺我们，那是不可能的。所以，只要自己问心无愧，只要自觉公正、公平，那怕偏激的人曲解，我们也不必挂碍。

二、心慈不怕世道险：有时候朋友之间，甚至父母兄弟，遇有利害冲突，不惜一切相互残杀。但尽管如此，只要吾人心存慈悲，慈悲的人没有敌人，也就不怕世道的艰难险恶了。

三、胆大不怕妖魔扰：生活中，我们不一定要胆子大，可胆大的后面一定要有道德、良知、智慧，如此尽管外境上有风霜雨雪，社会上有恩怨情仇，因为我们有胆量面对现实，理直则气壮，做到无惧。

四、勤学不怕天资鲁：世间无常，一切都不是定型的。如果自觉智慧不够，只要有勤奋好学的精神，又有什么不能成的呢？只要勤学，天资也不能断定人的一生。

考验

在面对各种各样的境界，我们也要做到“智高”和“志坚”，这就像两面盾牌，让我们应对烦恼。我们所面对的事，有的轻易就能解决，有时也会遇到艰难困苦，不容易通过的关卡，只要锲而不舍，运用智慧，没有突不破的难关。

我们也要随时做好准备，面对众多考验，事业不顺是考验，受人伤害失去尊严更是考验。但是，一个人只要立志发愿，任何逆境在有志愿的人面前，没有通不过的。因此，人生与其畏缩退后，不敢向前承担责任，何不挺起胸膛迎向前途，勇敢一战呢？