“心中的刀剑比有形的刀剑还具杀伤力…”

星云大师说：分享故事：武士到寺院里向禅师请教佛法。禅师却端坐禅堂，只轻轻说一声：“把弓箭、刀剑都放下，才可以进来。”武士二话不说，将身上的武器全数卸下。未料，禅堂里又传来一句：“把弓箭、刀剑都放下吧。”武士听着，不知为何：“我已经将身上的武器都放下了啊！为什么还是不让我进去？”

禅师铿然有声地说：“可是，你为何不把心里的刀剑、棍棒、弓箭也放下来呢？”这时武士才惊觉到自己心里还存在许多怨恨杀气，默不作声，久久不知如何应对，最后选择转头离开。

自私

刀剑要运用得当，五点参考：

一、刀剑斩断情丝：正当情爱是人伦，无可厚非。但是常见一些人为了情爱所苦，甚至造成情杀事件，这都是爱得不当所致。不妨利用刀剑来斩断情丝，挣脱情网的束缚。

二、刀剑杜绝恶习：人都有一些恶习，例如侵略、斗争和强占；假如自己能有一把刀剑，把自己的恶习斩断，就不致于冒犯别人了。

三、刀剑降伏我慢：我慢就像一道高墙，如同一座大山，一个心中充满傲慢的人，看不到自己的愚痴，跨不出自己的偏狭，走不出自己的小天地。假如能用刀剑把我慢的高山铲平，于人于己，都有利益。

四、刀剑割断自私：自私是人的劣根性，如果自私只是个人的行为，倒也罢了，但是一般自私的人，其行为都会牵连到别人。为了私欲，你的财富可以巧取豪夺；你的产业，本来为你所有，他可以千方百计鲸吞蚕食。假如能以刀剑，斩断对人的恣意夺取，斩断自己的私心，就不会再念念觊觎他人的利益了。

五、刀剑抵挡恶行：我们每一个人的行为，手足举动的粗鲁，口舌语言的诅骂，还有很多的心机较量，假如能用刀剑把这些恶行全部斩断，还给自己一个善良的面目，岂不美哉？

自性

人生是什么？一般人都会让八万四千烦恼盘据在我们小小的方寸之间，每日任其作威作福，唆使我们为非作歹。但是只要我们的善心、天良未灭，把本性善良、光明的一面呼唤回来，带领正义之师，勇敢的与我们身心里的烦恼魔军作战，还是能有找回清净自性的一天。

因此，我们要重整武装，以自己心性中光明的慈光慧剑，斩绝贪嗔愚痴等许多的邪恶魔军，这是善用刀剑之战，也是人生中极为重要的一仗。