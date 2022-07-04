点智慧：坏的可以变好

“因为无常，万法无滞…”

星云大师说：柳宗元（唐代著名思想家与文学家）有一篇文章，题目是“贺进士王参元失火书”。这篇主要是因为朋友王参元家里失火，柳宗元原本想写一封慰问信，但他以为“盈虚倚伏，去来之不可常”、“塞翁失马，焉知非福”，因而写了一封信恭喜他。

王参元是唐宪宗时一个节度使的儿子，而且是个进士，多才多艺。然而，他就像当时一些为人廉洁的士大夫，因顾忌别人说自己阿谀奉承，不愿表露才能，以致不能显贵。为此，柳宗元在信中提到“今乃幸为天火之所涤荡，凡众之疑虑，举为灰埃”，如此王参元的才能“乃可以显白而不汙”。

原来王参元住在老家不肯出仕，满腹经纶却不出来为社会服务，非常可惜。柳宗元曾经多次邀他出仕为官，都被婉拒。这次王参元家中惨遭祝融之灾，柳宗元认为这正是王参元出来为大家服务的好因缘，因而写下这篇“恭喜失火”的文章。

信仰

因为无常，万法无滞，就像活水永远都有源源不绝的生机。我们如果能常常抱持“塞翁失马，焉知非福”的观念与态度，那么无论遇到什么样的境遇，都不会耽着在好坏善恶、福祸喜忧中，能以平静、无染着的心，对待人生一切人事物。

如《金刚经》所说“应无所住，而生其心”，就能一心自在，任运逍遥，更而发愿要做佛门龙象，先做众生马牛；切莫以为自己有了宗教信仰便是看破世界了，只欢喜闭关修行，或是虔诚礼拜。我们应该要明白发心为众，积极勇猛，为社会国家谋取福利，才是信仰的正道。

积极

无常可以变好，无常当然也可以变坏，但是变好变坏，都是有原因的。愚痴，因为勤读而能变成聪明；贫穷，因为奋斗而能增加财富，这都是无常的可贵之处。

那些有钱有势的人，也不可太过得意，因为世事无常，财富为五家所共有，名位更是朝夕万变，甚至身体健康也都是生灭无常，如少水鱼，不值得太过贪执，反而要以无常为戒，应该做的事，要及早成办，尤其是为社会奉献，更是应该义无反顾。

无常当然从积极面去看最好，我们能将嫉妒心改成尊重心，将嗔恨心改成慈悲心，将贪欲心改成喜舍心，将排斥心改成包容心，将计较心改为随喜心；心念改变，事情也将变好。