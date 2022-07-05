“就好像煮饭烧柴，一根根木柴烧尽，炉火始终相续…”

星云大师说：分享故事：日本明治时代的南隐禅师，声望很高。当时有个大夫不服气，心想：“凭我广博的知识与学问，随便提问，都能考倒你。”有一天，他去找禅师辩论禅法。两人见面后，禅师恭敬作礼，大夫却满脸傲气地问：“什么样的人可以不死，请你道一句来。”

禅师答：“你是做大夫的，回去好好照顾病人。”大夫说：“我行医救世，当然是要好好照顾病人，如此简单的话，需要你来告诉我吗？大家都称你是有道高僧，竟然说出这样毫无知识的话。我看你不过是浪得虚名罢了！”

第二天，这个大夫又跑去问禅师：“请告诉我，人可以不死的方法。”禅师还是那句话：“回去好好照顾病人。”就这样第三次、第四次，禅师都是同样一句话。

大夫终于忍不住问禅师：“除了好好的看顾病人外，你能否再说一个不死的方法？”禅师说：“你去参参赵州禅师所说的‘无’吧！”这句禅语对大夫而言空洞至极，如堕五里雾中，于是发誓要参究这个“无”字。

从此以后，大夫对待病患就如同对待无限众生，每当替病人看诊时，心中无不抱持着同体共生、自他不二的态度对待。当亲见病患往生，无力感涌现心中之际，“无”字也跟着涌上心头。日复一日，以此理念的行医救世，日积月累的功夫中，体悟出“生命不死”的道理。

业力

历代高僧大德，有坐化而逝，有倒立而亡，有策杖而死，有手捧佛经跪化。他们之所以好像将生死看为游戏，其实是不为生死所系缚，因为他们明白死亡不过是身体的转换，正如房子坏了，要换间新屋；衣服旧了，要换件新衣。生死，就好像煮饭烧柴，一根一根的木柴烧尽，炉火始终相续。同样的，若能把握每个当下，那也是我们不死的生命。

死，对所有人都是公平的，无论贫富、荣辱、功过、得失，终究都要面对。时候到了，无论愿不愿意，都要离开。“万般带不去，唯有业随身”，死时，外在一切，哪怕骨肉至亲也爱莫能助、无可代受。

能够引导生命去往下一站的，只有自身积累的业力和心念。看清这一生命的最大现实，才会懂得哪些事至关重要，一定要做；哪些事无伤大雅，不必介怀；哪些事害人害己，万万不可。

觉悟

生命不死、生命轮回的说法是通于古今中外的，而不只是东方宗教文化思想所独有。生命是个体的，也是群体的，相互有关连的。在正信宗教的信仰里，没有时空的对立，没有生死的忧虑，生命都是在欢喜里，都在无限的时空里，都在无限的关系成就里。

我们不一定要急着去成佛，现在所需要的是觉悟，觉悟到自己可以调和自己与一切世界，自己可以统摄自己与一切世间。人间一切都是我的，一切也都是无我的。