《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick）有口皆碑，但我这个柳下惠是做定了，完全不为所动，连铺天盖地的预告片也没有看。最后一次勉为其难忍受汤姆克鲁斯，是2007年的《权力风暴》（Lions for Lambs），纯粹给面子梅姨，再对上是1999年的《大开眼戒》（Eyes Wide Shut），当然是因为膜拜寇比力克。观影几十年，似乎没有一个明星被我如此铁面无私拉黑——Mel Gibson虽然义无反顾被打入地狱，早年也有过蜜月期，Mad Max不论译霹雳神探、开路先锋还是末日战士，都曾经令人心跳加速，克鲁斯则由处男下海的一刻，我就皱眉皱到额头火车轨纵横交错，天天打botox于事无补。最惨还无辜牵连香港某歌影双栖长青男星，老早被我批为港版汤姆，先知先觉送他进冰箱碧海青天夜夜心。