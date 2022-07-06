“谦卑在人前，所向尽通…”

星云大师说：分享故事：苏东坡去拜会王安石，恰好他不在家，苏东坡就呆在他书房里等候，看到书桌上有一首王安石未完成的诗：“西风昨夜过园林，吹落黄花满地金。”意思是，昨晚西风吹过园林，菊花的花瓣落了一地，犹如黄金铺满大地。

苏东坡不由暗笑，当朝宰相王安石连常识都不懂，菊花开在秋季，最能耐久，就是干枯也不会落瓣。于是，苏东坡在诗句下面写到：“秋花不比春花落，说与诗人仔细吟。”意思是秋菊不像春天的花会落瓣，请诗人你仔细审查。

王安石回来看到后，并没有说什么，次日上朝时，暗地里请皇上把苏东坡贬到黄州（现隶属于湖北省黄冈市）。苏东坡被贬后心里很不服，知道是王安石因诗而报复他，但自己也没办法。

苏东坡在黄州住了将近一年，转眼到了九九重阳，便邀好友到后园赏菊。由于秋风刮了多日，到园里一看，只见菊花纷纷落瓣，满地铺金，他顿时目瞪口呆，询问友人之后，才知菊花通常不落瓣，但黄州的比较特殊，是落瓣的。又想起给王安石续诗的往事，苏东坡醒悟到自己见识不广，从此不敢轻易笑人。过了几年，王安石又把苏东坡调回京城。苏东坡曾专门为续诗一事，找王安石道歉认错。

自我

喜欢自我表现的人，出头露面，结果却是无法显露自己。一贯自以为是的人，未必每次都正确，还会暴露自己的肤浅。有句话说：“不见高山，不显平地；不见大海，不知溪流”，世界上山外有山，天外有天，每个人都是渺小的。唯有能虚心就教的人，才能不断学习，才能增广见闻。

一个人太自负就很容易陷入自我的陶醉当中，遇人遇事变得不切实际自大起来，一种行为表现就是无视别人对他的不满和提醒，终日沉浸在自我满足之中，对一切功名利禄都要抢先，这样的人反而得不到人们对他的理解和尊重。

做小

有谓：“谦卑在人前，所向尽通；傲慢在人前，寸步难行”。谦虚，是做人处世迈向成功的重要动力。谦虚的相反就是傲慢自负，它让人无法自我反省，当然也无从进步。谦虚的人，地位愈崇高，他的心就愈谦下。相反地，做人最怕就是“满瓶不动半瓶摇”，肚子没有东西，却虚张声势，只会更显出自己的不足。

人际关系上，我们要能做到“老做小”、“小敬老”。弟子樊须向孔子请教如何种庄稼，孔子说：“我不如老农。”樊须又请教如何种菜，孔子说：“我不如老圃。”从这段话中就可以看出孔子的谦虚，他不会不懂强装懂，敢于在学生面前承认自己不如老农，不如老圃。