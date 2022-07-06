据说：端午雄黄酒的用途，是为了让三闾大夫能够吃得到楚国百姓们的爱心粽子，宫廷老医师便一坛一坛地倒酒入汨罗江，试图醉晕蛟龙……原本就史不可考的屈原端午投江，其实是后世对历史人物和久远故事貌似合理的美好想象，酒醉蛟龙等细微情节肯定也是后代文人添油加醋的杰作。

山西《河曲县志》即载：“端午，饮雄黄酒，用涂小儿额及两手、足心……谓可却病延年。”南北朝梁朝宗懔（约501-565）《荆楚岁时记》亦云：“以菖蒲或镂或屑，以冷酒。”南宋陈元靓（约活动于南宋末年至元初）《岁时广记·端午上》曾引《金门岁节》所述：“洛阳人家端午造术羹艾酒，以花彩楼阁插鬓，赐辟瘟扇、梳。”明冯应京（1555-1606）《月令广义》则曰：“五日用朱砂酒，辟邪解毒，用酒染额胸手足心，无会虺蛇之患。又以洒墙壁门窗，以避毒虫。”明代太监刘若愚（1584-？）在《明宫史》中尝录：“初五日午时，饮朱砂、雄黄、菖蒲酒、吃粽子。”清代顾铁卿（生卒年不详）在《清嘉录》中也说：“研雄黄末、屑蒲根，和酒以饮，谓之雄黄酒。”由此可见，端午节饮用或使用的四大酒：雄黄酒、菖蒲酒、艾酒和朱砂酒，其目的都是为了却病延年、辟邪解毒或防范毒蛇害虫，而不是存心醉晕躲在汨罗江底和屈原抢粽子吃的蛟龙。当而显然，雄黄酒也就和端午节、粽子、龙舟竞渡一样，跟屈原完全不沾边了。